Apple выпустит смартфон дешевле iPhone SE

Все новости на карте

Американская компания Apple намерена выпустить смартфон, который будет стоить дешевле, чем новый iPhone SE.

Об этом сообщает сетевой инсайдер MauriQHD.

Новый гаджет может получить дизайн от одного из прошлых флагманов бренда.

Цена будет на уровне китайских смартфонов среднего сегмента, это порядка $200-300.

По данным источника, новый смартфон не получит ни современного процессора, ни мощного аккумулятора или большого экрана, при этом бюджетный iPhone вполне сможет завоевать популярность на рынках развивающихся стран.

Инсайдер добавляет, что корпорация Apple ведет собственную разработку игровой консоли, которая составит конкуренцию японскому производителю Sony — приставке PlayStation. Американская консоль будет работать не на базе процессоре x86, а на платформе ARM, которая станет разработкой Apple.