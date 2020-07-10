Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

iPhone 12 станет дороже 

Lenta.ru 1 час назад
iPhone 12 станет дороже
Фото: Reuters
Новые iPhone станут дороже, чем смартфоны Apple актуального поколения. Об этом сообщает издание MacRumors cо ссылкой на отчет аналитика Джеффа Пу (Jeff Pu).
По информации специалиста, цена iPhone 12 за 5,4-дюймовую модель составит 749 долларов, что на 50 долларов выше, чем стоила базовая модель iPhone 11. Удорожание флагманов американского бренда связано с внедрение 5G-технологий и использованием OLED-матриц. При этом Пу полагает, что повышение цен не повлияет на спрос, хотя вызовет споры на фоне отказа Apple от бесплатных аксессуаров в комплекте iPhone.
Аналитик не уточнил, сколько будут стоить другие девайсы серии. Журналисты предположили, что 6,1-дюймовая версия iPhone 12 будет оценена в диапазоне от 799 до 849 долларов. Неясно, коснется ли удорожание топовых моделей бренда Pro и Pro Max, которые в 2019 году были оценены в 999 и 1099 долларов соответственно.
Информация Джеффа Пу расходится с прогнозом блогера Джона Проссера (Jon Prosser), который одним из первых сообщил о ценах на iPhone 12. По версии Проссера, самый доступный девайс серии будет оценен в 649 долларов, три остальные модели поступят в продажу по цене 749, 999 и 1099 долларов соответственно.
В июне стало известно, что Apple перестанет комплектовать iPhone бесплатными наушниками и зарядным адаптером. По мнению инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), это связано со стремлением компании компенсировать вложения, связанные с внедрением 5G в новых смартфонах. Ранее специалист сообщал о том, что из коробки с iPhone уберут проводные наушники — таким образом Apple надеется стимулировать продажи беспроводной гарнитуры AirPods.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Последние новости
Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Раскрыты детали убийств из дела губернатора Фургала Раскрыты детали убийств из дела губернатора Фургала
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совфед призвал к санкциям против властей стран Балтии
Совфед призвал к санкциям против властей стран Балтии
Россияне отреагировали на обращение Херсона к Зеленскому по Крыму
Россияне отреагировали на обращение Херсона к Зеленскому по Крыму
Кремль оценил запись беседы Путина и Порошенко
Кремль оценил запись беседы Путина и Порошенко
Украинка с самой большой грудью стала рекордсменкой
Украинка с самой большой грудью стала рекордсменкой
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение