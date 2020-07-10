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Аналитик рассказал, где и как хранить зарядные устройства 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Аналитик рассказал, где и как хранить зарядные устройства
Фото: pixabay.com
Аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта mobile-review.com Эльдар Муртазин сообщил, где опасно хранить зарядные устройства и чем грозит использование подделок.
Он отметил, что если зарядка от надежного производителя, то можно оставлять ее в розетке. Но есть несколько мест, где зарядки нельзя оставлять ни в коем случае.
— Первое — это ванная комната, потому что там есть влажность, вода. Также заряжать устройство в ванной нельзя, это приводит к проблемам. Второй момент — если у вас есть домашние питомцы, нельзя держать зарядные устройства там, где вы их кормите и поите водой, — сказал аналитик в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что если зарядка не заряжает устройство, а просто оставлена в розетке, то потребление электроэнергии не идет. Но это не касается случаев, когда зарядка сломана или сомнительного производства. Тогда она может даже загореться.
Кроме того, нельзя надолго оставлять на зарядке внешний аккумулятор, он должен быть под присмотром.
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Гаджеты , Общество , Эльдар Муртазин , ИА Sputnik
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