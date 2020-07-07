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Назван самый выгодный смартфон 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Назван самый выгодный смартфон
Фото: globallookpress.com
Самыми выгодными для приобретения смартфонами был назван аппараты Apple. Об этом говорится в отчете агрегатора по продаже телефонов SellCell.
Специалисты организации заявили, что в среднем проданный спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет около 57 процентов от первоначальной стоимости. На втором и третьем местах рейтинга находятся iPhone XS и XR — они обесцениваются на 56 и 53 процента соответственно. Примечательно, что все модели топ-3 имеют базовый накопитель емкостью 64 гигабайт.
Менее выгодными для продажи на рынке бывших в употреблении устройства были названы Samsung Galaxy S9+ (64 гигабайт), Galaxy S9 (64 гигабайт) и Galaxy Note 9 (128 гигабайт) — аппараты обесценились на 75,6, 75,9 и 72,4 процентов соответственно. Сотрудники SellCell не рекомендовали продавать подержанные телефоны LG V40 ThinQ и G7 ThinQ, так как за два года их стоимость снижается больше, чем на 80 процентов.
В отчете говорится, что в долгосрочной перспективе покупать указанные девайсы Apple и Samsung выгоднее, так как они сравнительно мало теряют в своей цене. Специалисты уточнили, что стоимость телефона на вторичном рынке может зависеть от многих факторов, например, внешнего состояния и износа аккумулятора.
Агрегатор также рассказал, как часто владельцы телефонов на iOS и Android обновляют свои устройства. Статистика показала, что 51 процент пользователей iPhone меняют смартфоны каждые два года, 47 процентов ждут момента, когда их девайс выйдет из строя. В свою очередь, 40 процентов владельцев Android-гаджетов обновляются раз в пару лет, а 58 процентов меняют аппараты по вынужденной причине.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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