100%: почему смартфон медленно заряжается

Со временем скорость зарядки смартфона может снизиться, что не может не раздражать его владельца, особенно когда предстоит длительная поездка, ждать 100% нет времени, а заряженный гаджет нужен прямо сейчас. Как оказалось, причин этому может быть несколько, и большинство из них не связаны со сроком службы и износостойкостью аккумулятора. Как решить эту проблему, не покупая новый смартфон — в материале «Газеты.Ru».

Если вам кажется, что ваш смартфон начал заряжаться медленнее обычного, то это может быть не разыгравшееся воображение, а суровая реальность. Как сообщает портал Business Insider, существует большое количество причин, почему устройству требуется больше времени на подзарядку, чем раньше, но большинство из них легко исправить. При этом пользователю не потребуется ни замена аккумулятора, ни покупка нового гаджета.

Так, если вы пользуетесь беспроводным зарядным ковриком, а не стандартным кабелем, это может сильно влиять на скорость подзарядки.

Дело в том, что мощность подобного девайса ниже, по сравнению с USB-шнуром, поэтому, если вы торопитесь, имеет смысл воткнуть свой смартфон в сеть.

При этом важно проверить кабель, которым вы пользуетесь. Даже если на нем отсутствуют явные физические повреждения, он может быть испорчен внутри под оплеткой. Проверить этот факт можно простым способом — подключив смартфон с помощью другого кабеля. Если он начал заряжаться быстрее, то первый шнур явно дефективный.

Особенно остро эта проблема стоит у пользователей iPhone — многие из них жалуются, что кабель Lightning постоянно ломается на местах сгиба, но не спешат его заменить из-за высокой стоимости относительно обычных USB-шнуров для Android. В результате скорость зарядки снижается, а пользователь может даже не подозревать, что тому виной поврежденный кабель.

Чтобы ускорить зарядку, рекомендуется использовать адаптер питания, который подключается напрямую в розетку, а не заряжать смартфон от компьютера или другого электронного устройства.

В среднем зарядка гаджета «от стены» является в пять раз более эффективной, чем зарядка от ноутбука или планшета.

Однако и в этом случае необходимо подходить к процессу с умом. Дело в том, что не все адаптеры одинаковы — их мощность отличается друг от друга. Если вы используете адаптер от устаревшего гаджета с более новым устройством, есть вероятность, что скорость зарядки будет ниже, чем от адаптера, который поставлялся со смартфоном в комплекте. Мощность адаптеров увеличивается вместе с выходом новых моделей гаджетов, поэтому эксперты рекомендуют обновлять устройства для подзарядки одновременно с новым телефоном.

Если вам нужно зарядить телефон как можно скорее, то будет нелишним полностью выключить его.

Пользование смартфоном во время подзарядки, особенно если речь идет об энергоемких процессах, снижает скорость восстановления заряда аккумулятора.

Также существует небольшая вероятность того, что проблема кроется в зарядном порте на самом устройстве. Он может быть сломан, тогда его необходимо будет отремонтировать, а может быть загрязнен. В последнем случае можно воспользоваться зубочисткой для приведения его в порядок — тогда скорость зарядки также может увеличиться.