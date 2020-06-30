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Смартфоны на Android подорожают 

Lenta.ru 1 час назад
Смартфоны на Android подорожают
Фото: globallookpress.com
Стоимость флагманских смартфонов на Android увеличится. Удорожание связывают с высокой ценой на процессоры Qualcomm, сообщает индийское издание Digit.
По информации из Южной Кореи, опубликованной на одном из тематических форумов, процессор нового поколения Snapdragon 875 будет оценен примерно в 250 долларов. При этом стоимость чипа Snapdragon 865, используемого во многих флагманских аппаратах на Android, составляет около 150-160 долларов.
Это повлияет на увеличение стоимости производства телефонов и приведет к росту цен на рынке. По мнению журналистов, конечный потребитель почувствует повышение цен в 2021 году, когда на рынок выйдет значительное количество смартфонов на базе Snapdragon 875. Специалисты подчеркнули, что стоимость нового чипа для каждого производителя гаджетов будет зависеть от объема заказов, однако цены на процессоры в любом случае будут высокими.
Авторы Digit объяснили рост цен на процессоры тем, что кроме непосредственно чипов производители смартфонов будут вынуждены приобретать дополнительные детали и микросхемы, например, 5G-модем и радиочастотные компоненты. Также высокая стоимость чипов может быть обусловлена главенствующем положением Qualcomm в данном сегменте рынка.
Согласно отчету из Тайваня, основанный на пятинанометровом техпроцессе Snapdragon 875 уже запущен в массовое производство. Чип должен получить компонент Cortex-X1 Super Core, который обещает увеличить производительность обработки данных на 30 процентов по сравнению с ядром Cortex-A77. Ожидается, что Qualcomm анонсирует чип Snapdragon 875 в декабре.
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Гаджеты , Наука и техника , Qualcomm
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