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Эксперт объяснил необходимость отключения геолокации в гаджетах 

Вечерняя Москва и ещё 4 3 часа назад
Объяснен смысл отключения геолокации в гаджетах
Фото: pixabay.com
Специалист платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко заявил, что при использовании различных гаджетов следует отключать функцию геолокации.
Как указал эксперт, приложения обмениваются данными с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из сведений из разных источников.
Если ограничить доступ приложения к геолокации, эта информация собираться не будет.
Кроме того, при отключении геолокации увеличится продолжительность работы гаджета от аккумулятора, однако незначительно, поскольку гаджеты собирают сведения о геолокации в фоновом режиме, рассказал Гриценко агентству «Прайм».
Ранее эксперт объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне.
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Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Владимир Гриценко
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