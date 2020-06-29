Объяснен смысл отключения геолокации в гаджетах

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Специалист платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко заявил, что при использовании различных гаджетов следует отключать функцию геолокации.

Как указал эксперт, приложения обмениваются данными с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из сведений из разных источников.

Если ограничить доступ приложения к геолокации, эта информация собираться не будет.

Кроме того, при отключении геолокации увеличится продолжительность работы гаджета от аккумулятора, однако незначительно, поскольку гаджеты собирают сведения о геолокации в фоновом режиме, рассказал Гриценко агентству «Прайм».

Ранее эксперт объяснил, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне.