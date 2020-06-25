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Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Почему не надо хранить личную информацию в телефоне
Фото: Pixabay License/Pexels
Личную информацию в телефоне хранить не стоит — ведь доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через установленные троянские вирусные программы, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.
Понятно, что в случае кражи сим-карту можно заблокировать, но никогда не стоит держать сверхважную информацию — где лежат ключи от дома, какие номера у ваших сейфовых ячеек — в мобильном телефоне, добавил он.
По его словам, любое действие с компьютером или со смартфоном подразумевает возможность присутствия в этих устройствах вредоносных программ. В большинстве случаев это скрытые программы, которые пересылают те или иные данные.
С другой стороны, в определенные моменты присутствие вредоносных программ можно заметить по различным проявлениям мобильного телефона — к примеру, когда он начинает самопроизвольно включаться или выключаться, или же перегреваться в момент неиспользования.
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Гаджеты , Наука и техника , Денис Кусков
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