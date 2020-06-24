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Эксперт назвал регионы с самым высоким уровнем IT-преступности 

РИА Новости 17 минут назад
Определены регионы с самым высоким уровнем IT-преступности
Фото: © Fotolia / Alexander
Самый высокий уровень кибепреступности наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и еще восьми регионах России, сообщил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
"Если обратиться к статистике МВД, то мы увидим, что самый активный рост преступлений, совершенных с помощью информационно–телекоммуникационных технологий, наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской, Новгородской, Ростовской областях, Ингушетии, Бурятии, Башкортостане и Еврейской автономной области", — сказал Жданов.
В частности, по его словам, в мае этого года преступники чаще всего рассылали жителям России банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют.
Ранее МВД России сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких — на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт.
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Гаджеты , Интернет , Криминал , Общество , Юрий Жданов , МВД , РИА Новости , Москва , Санкт-Петербург
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