Определены регионы с самым высоким уровнем IT-преступности

"Если обратиться к статистике МВД, то мы увидим, что самый активный рост преступлений, совершенных с помощью информационно–телекоммуникационных технологий, наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской, Новгородской, Ростовской областях, Ингушетии, Бурятии, Башкортостане и Еврейской автономной области", — сказал Жданов.

В частности, по его словам, в мае этого года преступники чаще всего рассылали жителям России банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют.

Ранее МВД России сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких — на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт.