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Экраны смартфонов Samsung позеленели 

Lenta.ru и ещё 4 54 минуты назад
Экраны смартфонов Samsung позеленели
Фото: Reuters
Пользователи смартфонов Samsung пожаловались на зеленое свечение экранов устройств. На сообщения владельцев гаджетов обратило внимание издание SamMobile.
Жалобы обладателей смартфонов серии Galaxy были замечены на форумах компании и в соцсетях пользователей из США, Европы и Индии. Согласно анализу издания, проблема была обнаружена на девайсах Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, аппаратах серии Galaxy S9 и Galaxy Note 10 Lite. Судя по жалобам, экраны устройств позеленели после одного из обновлений системы.
Зеленоватое свечение на дисплее появляется в то время, когда яркость экрана установлена на минимальном уровне. Журналисты подчеркнули, что хорошая новость заключается в том, что проблема не имеет массовый характер. Ожидается, что Samsung исправит зеленый оттенок гаджетов с помощью обновлений в ближайшее время, так как уже имеет опыт борьбы с подобными проблемами.
В конце апреля корейская компания признала существование зеленого свечения на экранах некоторых устройств бренда. Тогда пользователи аппаратов серии Samsung Galaxy S20 пожаловались, что при минимальной яркости экрана на передней панели появляется заметный зеленый оттенок. Видимый недостаток был исправлен с помощью технического апдейта системы.
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Гаджеты , Наука и техника , США
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