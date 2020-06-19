Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple собирается дать iOS другое название 

Газета.Ru 1 час назад
Назад к истокам: что задумали в Apple
Фото: Газета.Ru
Уже на следующей неделе состоится конференция Apple для разработчиков, поэтому в сети все чаще можно встретить слухи и предсказания о грядущем мероприятии. Так, известный инсайдер Джон Проссер утверждает, что в рамках WWDC 2020 будет объявлено о смене названия операционной системы iOS.
Инсайдер Джон Проссер продолжает делиться со своими подписчиками утечками касательно проектов и гаджетов компании Apple. На этот раз он заявил, что купертиновцы намерены изменить название операционной системы iOS.
По данным Проссера, теперь ОС от Apple будет именоваться «iPhone OS». При этом, если слух окажется правдой, для компании это будет своеобразное «возвращение к истокам». Дело в том, что самый первый смартфон Apple iPhone 2G в 2007 году выходил на базе системы iPhone OS.
Название iOS появилось только спустя три года, когда на смену версии iPhoneOS 3 пришла iOS 4.
Это нововведение совпало по времени с релизом первого в истории компании планшета iPad.
Ожидается, что новость о смене названия будет анонсирована в рамках WWDC 2020 — ежегодной конференции Apple для разработчиков, которая в этом году полностью пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса. Однако руководство компании рассматривает этот факт как преимущество — по словам старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера, в этом году WWDC станет крупнейшей за всю историю, так как участие в ней бесплатное, а подключиться к трансляции сможет любой житель планеты.
«Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с разработчиками онлайн и показать наши новые технологии, которые помогут им создавать еще более удивительные приложения и сервисы», — заявил Шиллер.
Что конкретно готовится показать Apple во время презентации, пока остается загадкой, но не исключено, что кроме программного обеспечения на мероприятии могут быть представлены и некоторые хардверные продукты.
«Были слухи про новый Homepod, AirTag-метки, Macbook на ARM-процессорах и очки дополненной реальности. Apple с первым Homepod явно не удивила, по большей части из-за ограничений работы с Siri. Метки, Macbook считаю очень вероятными, но, возможно, отложат анонс до осени.
В AR-очки слабо верится, потому что, по моему мнению, технология пока не доросла до уровня встраивания дополненной реальности в очки, которые были бы максимально похожими на обычные.
Здесь Apple вряд ли позволит себе совершить ошибку, учитывая относительный провал Google Glass», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель iOS-разработки Redmadrobot Иван Вавилов.
Кроме того, по мнению Вавилова, в рамках WWDC 2020 будут традиционно представлены новые версии операционных систем iOS, macOS, tvOS и watchOS.
«Не ожидаю кардинальных изменений с точки зрения пользователя, но было бы хорошо удивиться в лучшую сторону.
Кажется, что стоит наращивать возможности Apple Watch как устройства, которое помогает следить за здоровьем.
Как разработчик, жду обновленную версию SwiftUI-фреймворка, за ним будущее разработок на платформе Apple. И интересно, что будет из себя представлять Xcode на iPad, но верю в это мало. Больше хотелось бы стабильной работы под macOS», — заключил собеседник «Газеты.Ru».
Конференция разработчиков Apple WWDC 2020 состоится 22 июня в виде онлайн-трансляции. Начало мероприятия запланировано на 20:00 по московскому времени.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Газета.Ru: последние новости
Apple собирается дать iOS другое название Apple собирается дать iOS другое название Беспроводные наушники AirPods взорвались в ухе у человека Беспроводные наушники AirPods взорвались в ухе у человека Инсайдер: Apple готовит собственный складной iPhone Инсайдер: Apple готовит собственный складной iPhone
Комментарии
Гаджеты , Статьи , Технологии , Фил Шиллер , Apple , Google , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец получил ножевое ранение под Рязанью
Росгвардеец получил ножевое ранение под Рязанью
Посетители музеев заплатят за маски и перчатки
Посетители музеев заплатят за маски и перчатки
Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Волочкова сделала шпагат в «Лексусе»
Волочкова сделала шпагат в «Лексусе»
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение