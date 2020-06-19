Назад к истокам: что задумали в Apple

Уже на следующей неделе состоится конференция Apple для разработчиков, поэтому в сети все чаще можно встретить слухи и предсказания о грядущем мероприятии. Так, известный инсайдер Джон Проссер утверждает, что в рамках WWDC 2020 будет объявлено о смене названия операционной системы iOS.

Инсайдер Джон Проссер продолжает делиться со своими подписчиками утечками касательно проектов и гаджетов компании Apple. На этот раз он заявил, что купертиновцы намерены изменить название операционной системы iOS.

По данным Проссера, теперь ОС от Apple будет именоваться «iPhone OS». При этом, если слух окажется правдой, для компании это будет своеобразное «возвращение к истокам». Дело в том, что самый первый смартфон Apple iPhone 2G в 2007 году выходил на базе системы iPhone OS.

Название iOS появилось только спустя три года, когда на смену версии iPhoneOS 3 пришла iOS 4.

Это нововведение совпало по времени с релизом первого в истории компании планшета iPad.

Ожидается, что новость о смене названия будет анонсирована в рамках WWDC 2020 — ежегодной конференции Apple для разработчиков, которая в этом году полностью пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса. Однако руководство компании рассматривает этот факт как преимущество — по словам старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера , в этом году WWDC станет крупнейшей за всю историю, так как участие в ней бесплатное, а подключиться к трансляции сможет любой житель планеты.

«Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с разработчиками онлайн и показать наши новые технологии, которые помогут им создавать еще более удивительные приложения и сервисы», — заявил Шиллер.

Что конкретно готовится показать Apple во время презентации, пока остается загадкой, но не исключено, что кроме программного обеспечения на мероприятии могут быть представлены и некоторые хардверные продукты.

«Были слухи про новый Homepod, AirTag-метки, Macbook на ARM-процессорах и очки дополненной реальности. Apple с первым Homepod явно не удивила, по большей части из-за ограничений работы с Siri. Метки, Macbook считаю очень вероятными, но, возможно, отложат анонс до осени.

В AR-очки слабо верится, потому что, по моему мнению, технология пока не доросла до уровня встраивания дополненной реальности в очки, которые были бы максимально похожими на обычные.

Здесь Apple вряд ли позволит себе совершить ошибку, учитывая относительный провал Google Glass», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель iOS-разработки Redmadrobot Иван Вавилов.

Кроме того, по мнению Вавилова, в рамках WWDC 2020 будут традиционно представлены новые версии операционных систем iOS, macOS, tvOS и watchOS.

«Не ожидаю кардинальных изменений с точки зрения пользователя, но было бы хорошо удивиться в лучшую сторону.

Кажется, что стоит наращивать возможности Apple Watch как устройства, которое помогает следить за здоровьем.

Как разработчик, жду обновленную версию SwiftUI-фреймворка, за ним будущее разработок на платформе Apple. И интересно, что будет из себя представлять Xcode на iPad, но верю в это мало. Больше хотелось бы стабильной работы под macOS», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Конференция разработчиков Apple WWDC 2020 состоится 22 июня в виде онлайн-трансляции. Начало мероприятия запланировано на 20:00 по московскому времени.