Почему нельзя заряжать телефон в автомобиле

Старший инженер компании IVEStore Андрей Зелёный заявил, что зарядка телефона в машине от прикуривателя может привести к быстрой поломке гаджета. По его словам, скачки давления, вызванные некачественностью проводов, могут дать телефону слишком много энергии, и он сломается.

"Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится", — цитирует эксперта «Прайм».

Агентство отмечает, что также не рекомендуется заряжать гаджет на солнце. В это время аккумулятор телефона получает дополнительный нагрев и может выйти из строя.