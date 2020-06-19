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Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать телефон в автомобиле 

News.ru и ещё 3 32 минуты назад
Почему нельзя заряжать телефон в автомобиле
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Старший инженер компании IVEStore Андрей Зелёный заявил, что зарядка телефона в машине от прикуривателя может привести к быстрой поломке гаджета. По его словам, скачки давления, вызванные некачественностью проводов, могут дать телефону слишком много энергии, и он сломается.
"Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится", — цитирует эксперта «Прайм».
Агентство отмечает, что также не рекомендуется заряжать гаджет на солнце. В это время аккумулятор телефона получает дополнительный нагрев и может выйти из строя.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доступы, которые запрашивают приложения при установке на смартфоны, следует разрешать обдуманно. Не всем из них можно давать доступ к местоположению, контактам, микрофону, камере и памяти. Об этом заявил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Гаджеты , Общество , Андрей Зеленый , Геннадий Николаев
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