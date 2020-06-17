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Обновление Windows сломало Google Chrome 

Lenta.ru 1 час назад
Обновление Windows сломало Google Chrome
Фото: globallookpress.com
Браузер Google Chrome перестал корректно работать на Windows 10. По словам пользователей операционной системы, ошибка возникла после майского обновления ОС, сообщает издание MSPoweruser.
Многие владельцы копий Windows рассказали, что операционная система отключает их аккаунт в Google Chrome после каждого закрытия браузера. В этой связи пользователям приходится повторно вводить логин и пароль учетной записи, чтобы полноценно работать с программой. Журналисты обратили внимание на то, что аналогичная поломка браузера была замечена еще в бета-версии Windows 10 2004.
Специалист Google Security Тевис Орманди (Tavis Ormandy) заявил, что проблема связана с криптографическим интерфейсом Windows под названием DPAPI. Данная система отвечает за защиту данных пользователя с помощью шифрования. В контексте проблем с Google Chrome ошибка возникает из-за того, что интерфейс не работает. При этом Орманди не смог назвать точной причины сбоя.
Орманди отметил, что нашел временное решение проблемы. Для ее исправления нужно закрыть процесс Chrome.exe через Диспетчер задач, после комбинацией клавиш Windows и L заблокировать систему, а затем произвести повторный вход в ОС и открыть браузер.
Microsoft пока не отреагировала на проблему.
В конце апреля эксперты по кибербезопасности заметили, что в Windows нарушилась работа Google Chrome. Из-за неудачного редактирования кода системы в браузере перестала функционировать «песочница», необходимая для создания безопасной среды в ОС.
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Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Microsoft , Google
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