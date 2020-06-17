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Huawei назвала цены на свой новый планшет в России 

Rambler News Service и ещё 2 2 часа назад
Huawei назвала цены на свой новый планшет в России
Фото: Reuters
Китайская компания Huawei с 19 июня начнёт российские продажи планшета MatePad T 8, цена на новинку стартует от 7 990 руб., говорится в сообщении компании.
«Huawei расширяет линейку планшетов серии MatePad и представляет на российском рынке Huawei MatePad T 8», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в компании, новинка получила экран с разрешением 1280 х 800 пикселей и рамками шириной 4,9 мм. Планшет оснащён восьмиядерным процессором с основной частотой 2 ГГц и батареей ёмкостью 5100 мАч.
Новинка поступит в продажу 19 июня. Цена на версию планшета с Wi-FI модулем и объёмом памяти 2 Гб+16 Гб составит 7990 руб., за версию с объёмом памяти 2 Гб+ 32 Гб и поддержкой LTE нужно будет заплатить 9990 руб.
В начале июня Huawei также начала российские продажи планшета Huawei MatePad, цена на новинку стартует от 21 990 руб.
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Гаджеты , Наука и техника
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