Huawei назвала цены на свой новый планшет в России 

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Китайская компания Huawei с 19 июня начнёт российские продажи планшета MatePad T 8, цена на новинку стартует от 7 990 руб., говорится в сообщении компании.

«Huawei расширяет линейку планшетов серии MatePad и представляет на российском рынке Huawei MatePad T 8», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, новинка получила экран с разрешением 1280 х 800 пикселей и рамками шириной 4,9 мм. Планшет оснащён восьмиядерным процессором с основной частотой 2 ГГц и батареей ёмкостью 5100 мАч.

Новинка поступит в продажу 19 июня. Цена на версию планшета с Wi-FI модулем и объёмом памяти 2 Гб+16 Гб составит 7990 руб., за версию с объёмом памяти 2 Гб+ 32 Гб и поддержкой LTE нужно будет заплатить 9990 руб.

В начале июня Huawei также начала российские продажи планшета Huawei MatePad, цена на новинку стартует от 21 990 руб.