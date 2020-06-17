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AirPods взорвались у пользователя в ухе во время разговора

MobiDevicesиещё 9
17 июня 2020
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Как правило, чаще можно услышать о взрывах смартфонов, но вот о взрывах наушников до сих пор не сообщалось. На этот раз один из наушников AirPods взорвался прямо в ухе владельца.
AirPods взорвались у человека в ухе во время разговора
Фото: MobiDevicesMobiDevices
В китайской социальной сети Weibo сообщается, что один из наушников AirPods взорвался во время разговора. В результате произошедшего 23-летний Чжэн Тан получил травмы правого уха.
Медицинское заключение больницы университета Чжэнчжоу подтвердило разрыв кожи передней стенки правого слухового прохода, а также потерю слуха. Состояние парня улучшилось после двух дней лечения противовоспалительными препаратами, но тем не менее пострадавший всё ещё испытывает боль.
Что касается самого носимого устройства, то признаков обугливания AirPods не наблюдалось, а лишь имелась заметная трещина. Свои наушники Чжэн Тан приобрёл в официальном магазине Apple за 1276 юаней ($180).
Устройство было отправлено производителю для дальнейшего расследования. Если будет установлено, что продукт имеет проблемы с качеством, пострадавшему будет выплачена компенсация.
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Гаджеты,Наука и техника,Соцсети,Apple
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