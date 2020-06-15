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Смартфоны Samsung рекордно подорожали 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Смартфоны Samsung рекордно подорожали
Фото: Reuters
Стоимость смартфонов Samsung увеличилась до рекордной отметки. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на исследование Strategic Analytics.
В первом квартале 2020 года средняя стоимость смартфонов бренда (ASP) увеличилась до 292 долларов. По оценке аналитиков, это самый высокий показатель за последние шесть лет. Strategic Analytics отмечает, что в 2019 году ASP составлял 247 долларов, в 2018 году — 251 доллар, в 2017 году — 243 доллара. Рекордная стоимость смартфонов Samsung была зарегистрирована в 2014 году, когда средняя цена устройств составляла 297 долларов.
Судя по отчету, рост ASP за первый квартал 2020 года составил 20,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению специалистов, удорожание обусловлено высоким спросом на флагманские складные смартфоны. Непосредственно на увеличение ASP повлиял выход топовых устройств Galaxy S20 и раскладушки Galaxy Z Flip.
Раскладной смартфон Galaxy Z Flip был представлен в середине февраля. Устройство получило два дисплея, процессор Snapdragon 855+, восемь гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей. Стоимость раскладушки в России составила 120 тысяч рублей.
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