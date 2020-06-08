Мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но в некоторых случаях могут представлять определенную опасность. Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения средств с ваших счетов, необходимо установить мобильное приложение-антивирус на телефон и не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами. Не стоит также кликать по ссылкам в смс от непонятных номеров, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

По его словам, мобильное приложение банка — одно из самых популярных приложений, которые устанавливают люди на свой телефон.

Однако есть некоторые нюансы: не все приложения, которые связаны с банками, и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с банками официально.