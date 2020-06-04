Новые функции: популярные планшеты Huawei возвращаются в Россию 

Компания Huawei провела ребрендинг одной из самых продаваемых серий планшетов MediaPad, которая вернется в Россию в новом формате, став частью флагманской линейки MatePad, но при этом сохранив стоимость на прежнем — доступном — уровне. Как изменилась серия планшетов Huawei и чем она привлечет потенциального покупателя — в материале «Газеты.Ru».

Серия планшетов Huawei MediaPad возвращается в Россию с новым именем и новыми функциями — теперь она станет частью флагманской линейки MatePad, а также присоединится к растущей экосистеме умных устройств бренда. В июне в России в продажу поступят две модели, являющиеся результатом переосмысления MediaPad, — речь идет о Huawei MatePad с диагональю 10,4 дюйма и Huawei MatePad T8 с диагональю 8 дюймов.

Основным отличием от предыдущей серии стала ориентированность на разные сценарии использования — эти планшеты подойдут уже не только для развлечений, но также для учебы или работы, что избавит пользователя от необходимости иметь разные устройства для разных нужд.

Первым на рынок выйдет Huawei MatePad. Он порадует владельцев улучшенной производительностью, легким весом, а также рядом смарт-функций, призванных облегчить выполнение повседневных задач. Планшет обучен наблюдать за привычками пользователя, подстраиваться под его график и делать жизнь комфортнее.

Одной из таких умных функций является технология Huawei ClariVu, благодаря которой планшет превращается в ручной мультимедийный центр — она автоматически распознает контент на экране, настраивая глубину цвета, резкость и контраст. Звук в MatePad тоже не подкачал и соответствует скорее небольшому домашнему кинотеатру, чем обычному планшету.

Несмотря на тонкий корпус и небольшой вес, внутри Huawei MatePad умещается мощный процессор Kirin 810 и графический чип Mali-G52. Вместе они обеспечивают плавную и быструю работу планшета, позволяя одинаково легко создавать текстовые документы и редактировать «тяжелые» графические файлы.

Заряда батареи Huawei MatePad хватит на целый день без подзарядки — аккумулятор вмещает в себя впечатляющие 7250 мА*ч.

Производитель уверяет, что этого объема достаточно для просмотра загруженного роликов или фильмов в течение 12 часов.

В период карантина видеоконференции находятся на пике популярности — многие люди полагаются на эту технологию, чтобы работать или оставаться на связи с близкими. Для более комфортного общения в Huawei MatePad была добавлена широкоугольная фронтальная камера 8 МП с обзором на 107 градусов — теперь в кадр может поместится сразу несколько человек или гораздо больший фрагмент интерьера, в котором вы находитесь.

Передавать голос новому планшету помогают четыре направленных микрофона с высокой чувствительностью, которые улавливают речь владельца на расстоянии до пяти метров. Это означает, что больше не нужно держать устройство у лица: собеседники услышат, о чем вы говорите.

Huawei MatePad подходит для родителей, которые волнуются, что ребенок, используя планшет, сможет добраться до контента, не соответствующего возрасту. Так, можно настроить детский режим с ограниченным доступом к определенным приложениям: образовательным и развлекательным. Умные подсказки научат ребенка держать планшет правильно, чтобы не перенапрягать глаза и не нагружать позвоночник.

С Huawei MatePad совместимы как стилус M-Pencil Package, так и клавиатура Smart Keyboard, с помощью которых использование планшета становится еще более удобным.

Говоря о важных преимуществах расширенной линейки MatePad, нельзя не назвать стоимость моделей.

Так, версия Huawei MatePad с 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутренней памяти и Wi-Fi обойдется покупателю в 21 990 рублей. Версия с LTE — в 23 990 рублей.

Предзаказ планшета начнется в России 5 июня 2020 года. Продажа стартует в середине июня.

С 12 июня в комплект к планшету MatePad все желающие смогут приобрести новые беспроводные наушники FreeBuds 3i, ставшие продолжением прошлогодней модели FreeBuds 3.

FreeBuds 3i получили технологию активного шумоподавления, благодаря чему можно принимать звонки и общаться с собеседником, невзирая на окружающий шум городской среды.

газета.ру

Меломаны однозначно оценят чистое звучание, а также глубокие басы и яркие высокие частоты, благодаря 10 мм динамикам.

При этом управление FreeBuds 3i осуществляется с помощью сенсоров, которые стали еще быстрее и отзывчивее, что упрощает переключение между звонками и прослушиванием аудио.

В России FreeBuds 3i будут представлены в белом цвете. Стоимость беспроводных наушников составит 8 990 рублей.