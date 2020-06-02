Бета-версия Android 11 случайно вышла на ряде смартфонов

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Некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11. Саму операционную систему Google должна была представить 3 июня, однако перенесла мероприятие из-за протестов в США

This is the new "power menu" settings in Android 11. This will control the cards & passes and Controls feature that I tweeted about earlier today. pic.twitter.com/EdHNpXmwiR— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

Бета-версия включает ряд улучшений и изменений. Разработчики добавили новое меню питания, нативную возможность делать длинные скриншоты, музыкальный плеер в меню уведомлений, новые формы иконок и другое.

Screenshots of these 3 icon shapes pic.twitter.com/lU4kDkOZcV— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

Google пока не уточняет, на какую дату перенесла презентацию новой мобильной ОС и выход её бета-версии.

Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователям стоит ждать от Android 11.