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Выпущено масштабное обновление для Windows 10 

РИА Новости и ещё 2 33 минуты назад
Выпущено масштабное обновление для Windows 10
Фото: Reuters
Компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Новая версия получила название Windows 10 May 2020 Update, сообщает портал The Verge.
Главными в майском обновлении стали Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) — вторая версия Linux-подсистемы для Windows с кастомным Linux-ядром — и улучшения, связанные с голосовой помощницей Cortana. Интеграция Linux упрощает жизнь разработчикам и значительно повышает производительность подсистемы в Windows 10. В следующих апдейтах компания обещает добавить поддержку графического интерфейса для приложений и аппаратного ускорения графики.
Кроме того, для установки операционной системы теперь не понадобится накопитель с образом Windows 10 или резервная копия, поскольку загрузить ее можно будет из облака.
Также разработчики снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов и исправили проблемы с производительностью поиска.
Все необязательные обновления собраны в меню "Посмотреть необязательные обновления", которое находится в "Центре обновления Windows". Пользователь сам может выбрать что именно ему нужно еще установить для работы.
Кроме того, в новой Windows 10 содержится новый драйвер дисплея, улучшающий производительность в играх.
Windows 10 May 2020 Update можно будет скачать в ближайшие несколько недель через "Центр обновления Windows" бесплатно.
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Гаджеты , Наука и техника , Microsoft
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