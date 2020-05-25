Сколько, сколько? Названы цены на все модели iPhone 12

В сети опубликованы цены на будущую линейку iPhone 12, которая должна быть представлена в сентябре. По информации инсайдеров, всего в этом году появится четыре новых модели, каждая из которых получит поддержку технологии 5G. Сколько денег понадобится человеку, который решит осенью обновить свой iPhone, — в материале «Газеты.Ru».

Уже этой осенью Apple представит новую линейку iPhone 12, которая впервые в истории компании получит поддержку технологии 5G. На портале Tom's Guide появились подробности о характеристиках новых устройств, а также их стоимость. Стоит отметить, что эта информация основана на данных инсайдеров и не имеет официального подтверждения от Apple.

Сообщается, что осенью широкой публике будет представлено сразу четыре новых модели из линейки 12. Каждая из них получит новый процессор A14 Bionic.

Самый младший из новых гаджетов, условно названный iPhone 12, получит Super Retina OLED-дисплей 5,4 дюйма, корпус из алюминия и двойную основную камеру. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ. Эта модель будет поддерживать 5G в диапазоне ниже 6 ГГЦ (Sub-6 GHz). Всего будет представлено два варианта iPhone 12 — на 128 ГБ и на 256 ГБ. Их стоимость составит $649 и $749 соответственно.

Следующая модель, iPhone 12 Max, будет поставляться в комплекте с Super Retina OLED-дисплеем 6,1 дюйма. Ее остальные характеристики совпадают с iPhone 12. Впрочем, за более крупный экран придется доплатить лишнюю сотню долларов — $749 за версию 128 ГБ и $849 — за 256 ГБ.

Далее идут старшие модели линейки. В iPhone 12 Pro будет установлен Super Retina XDR OLED-экран на 6,1 дюйма. Оперативная память в смартфоне увеличена относительно вышеобозначенных моделей — 6 ГБ. Кроме того, устройство получит тройную основную камеру, оснащенную LiDAR-сенсором. Смартфон будет поддерживать связь пятого поколения как в диапазоне Sub-6 GHz, так и в миллиметровом диапазоне (mmWave). Корпус гаджета будет выполнен из стали.

Кроме того, для любителей больших экранов на рынке также появится iPhone 12 Pro Max с такими же характеристиками, как выше, но с увеличенным размером дисплея — 6,7 дюйма. Цена трех вариантов iPhone 12 Pro Max составит $1099 (128 ГБ), $1199 (256 ГБ) и $1399 (512 ГБ).

На прошлой неделе аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил, что с выходом iPhone 12 компания может отказаться от бесплатных проводных наушников EarPods, которые ранее шли в комплекте с новым гаджетом.

Мин-Чи Куо считает, что Apple может пойти на такой шаг, чтобы подстегнуть продажи второго поколения беспроводных наушников AirPods.

Между тем, если стандартные EarPods можно приобрести дополнительно за $29, то даже базовая модель AirPods обойдется покупателю в $159. Аналитик предполагает, что компании придется устроить некую акцию со скидками на AirPods, чтобы подстегнуть потенциальных владельцев iPhone 12 на покупку и нового смартфона, и комплекта беспроводных наушников к нему.

Точная дата презентации новой линейки iPhone пока неизвестна, но, как правило, она проходит в сентябре. Ранее СМИ сообщали, что мероприятие может быть перенесено на месяц вперед из-за сложностей с производством, вызванных пандемией нового коронавируса.