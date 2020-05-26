Вышли на замену 

26 мая в России начинается предзаказ доступного молодежного смартфона Huawei Y8p. А всего компания привезет три новых девайса, которые отличаются друг от друга ценой и некоторыми характеристиками. Самый навороченный — Huawei Y8p — оснащен OLED-экраном и продвинутым набором камер. Он уже доступен для предзаказа, а две другие модели — Y5p и Y6p — выпустят на рынок 5 июня. В материале «Ленты.ру» — причины заменить старое устройство.

Сила цвета

Слово «молодежный» в позиционировании линейки подразумевает, что смартфон должен быть ярким или как минимум необычным. Так и произошло: на задней крышке нанесен градиент из светло-голубых оттенков, которые переливаются, если покрутить девайс вблизи источника цвета. Еще есть варианты в полночном черном цвете и изумрудно-зеленом, однако последний доступен только при заказе в онлайн-магазине.

К слову, похожая палитра была у флагмана Huawei P30 Pro. Но у новинки немного отличается дизайн — края задней поверхности имеют симметричный изгиб (так называемый арочный). Отдельного внимания заслуживают компактные габариты устройства — его максимальная толщина составляет 7,7 миллиметра, а вес — 163 грамма.

Три глаза

Одна из главных фишек Huawei Y8p заключается в его тройной камере, которая поддерживает технологии искусственного интеллекта (ИИ). Набор состоит из основного сенсора на 48 мегапикселей, широкоугольного объектива на 8 мегапикселей и отдельного 2-мегапиксельного модуля для создания портретов с размытым задним фоном.

Вместо долгого рассказа о цифрах и характеристиках логичнее показать результаты работы камеры. В галерее ниже — примеры кадров, которые смартфон выдает во всех режимах съемки и при различных условиях.

Естественно, основной модуль без проблем справляется со съемкой в дневное время суток. Четкими получаются и ночные снимки — девайсу с широким 48-мегапиксельным сенсором в этом помогают алгоритмы ИИ с включенным ночным режимом. Камера позволяет делать фотографии с 6-секундной выдержкой.

Фото на Huawei Y8p

Широкоугольный объектив нужен для того, чтобы в кадр попадало как можно больше деталей. В нашем случае камера на 8 мегапикселей захватывает примерно 120 градусов. Разницу между кадрами основного сенсора и «ширика» можно увидеть ниже.

И напоследок — примеры того, как Huawei Y8p делает портреты людей с эффектом боке. Примечательно, что функция корректно работает не только днем, но и при слабом освещении.

Полное погружение

Дисплей — едва ли не важнейшая составляющая смартфона. Новый Y8p производители оснастили большим 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и матрицей OLED. У него тонкие рамки по периметру, а вместо «челки» здесь небольшой каплевидный вырез. В него встроен сканер отпечатков пальцев нового поколения — скорость разблокировки увеличена по сравнению с прошлогодними моделями линейки.

Из дополнительных фишек стоит отметить поддержку Always On Display. При желании можно вывести на «спящий» экран время, дату и уведомления. Так как дисплей выполнен по технологии OLED, эта функция практически не будет сажать батарею. Еще смартфон позволяет включить темный режим — все темы оформления в стандартных приложениях (и поддерживаемых сторонних) автоматически перекрашиваются в черный цвет.

Lenta.ru

Большой фотоальбом

У флагмана линейки Huawei Y8p большое хранилище: девайс имеет 128 гигабайт внутренней памяти на борту. Такого запаса достаточно для того, чтобы хранить сотни и даже тысячи медиафайлов — фото, видео и музыку — в высоком качестве. Если вдруг не хватит — можно расширить объем флеш-накопителя с помощью карты объемом до 256 гигабайт.

Телефон также получил 4 гигабайта оперативной памяти. Благодаря оптимизации прошивки EMUI этого хватает для быстрой и безотказной работы смартфона. Также с этим помогает система EROFS, которая экономит потребление ОЗУ, увеличивая скорость чтения данных, и, соответственно, избавляя от подтормаживаний системы.

Вместе с тем в новых смартфонах предустановлены фирменные библиотеки музыки, книг, видео, а также магазин приложений Huawei AppGallery, где можно скачать популярные сторонние сервисы. С предзаказом Y8p пользователи получат в подарок фитнес-браслет и расширенную подписку на популярный музыкальный сервис.

С утра и до поздней ночи

Под крышкой смартфона находится большой аккумулятор на 4000 миллиампер-часов. Одной зарядки батареи хватит минимум на день активного взаимодействия с аппаратом. Если же использовать девайс только в режиме звонков и умеренного общения в мессенджерах, то время автономной работы можно растянуть и на два дня. Ну а когда необходимо оставаться на связи максимально долго, есть возможность запустить продвинутый режим энергосбережения — фирменную функцию обновленного интерфейса EMUI 10.1.

Lenta.ru

При этом у младшей модели Y6p батарея еще больше: заряда на 5000 миллиампер-часов хватит на 20 часов веб-серфинга, 32 часа воспроизведения видео или 36 часов в режиме звонка. А еще этот телефон может работать в качестве пауэрбанка, то есть он позволяет заряжать от себя другие мобильные устройства вроде беспроводных наушников и смартфона.

Ниже рынка

Главным фактором для покупки смартфона остается его цена. Что касается Y8p, производители просят за новинку почти 17 тысяч рублей. За эти деньги пользователь получит яркий дизайн, большой OLED-экран, тройную камеру, емкую батарею, возможность оплачивать покупки бесконтактно с модулем NFC и объемное хранилище.

При желании можно еще сэкономить и выбрать одну из младших моделей линейки — Y6p или Y5p. У первого тоже тройной объектив, но основной и широкоугольные сенсоры имеют разрешение 13 и 5 мегапикселей, а объем внутренней памяти вдвое меньше. Экран такого же размера и разрешением HD+. Модуль NFC также в наличии, а еще батарея на 5000 миллиампер-часов. Этот девайс доступен по предзаказу почти за 11 тысяч рублей.

У самой доступной модели Y5p диагональ дисплея меньше, чем у «старших братьев» — это 5,45-дюймовая LCD-панель с разрешением HD. Девайс имеет одинарную камеру на 8 мегапикселей и батарейку на 3020 миллиампер-часов. На флеш-накопитель помещается 32 гигабайта данных. Зато и стоимость у новинки соответствующая — около семи тысяч рублей.