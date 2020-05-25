Рассекречен телефон Sony Ericsson с тремя экранами

Отмененный телефон Sony Ericsson W707 выставили на продажу на торговой площадке eBay . Аппарат должен был выйти в продажу в 2008 году, но устройство в итоге решили не выпускать.

Имеющий форм-фактор раскладушки девайс был выставлен продавцом из Великобритании . В описании говорится, что рабочий прототип телефона Sony Ericsson Alicia W707 находится в отличном состоянии, однако продавец не гарантирует отсутствие багов в прошивке. Гаджет был оценен в 499 фунтов или около 45 тысяч рублей.

Продавец также уточнил, что фактически рассекречивает невыпущенный смартфон Sony. Раскладушка могла быть первым устройством в сегменте мобильных телефонов, которое получило бы три дисплея — основной экран и два дополнительных, расположенных на внешней стороне гаджета. На дополнительные дисплеи может выводиться справочная информация и графический интерфейс плеера.

Это не первый прототип телефона, выставленный на eBay. В конце марта на площадке появилось объявление о продаже HTC Sooner, который должен был стать первым Android-смартфоном на рынке. Аппарат имеет цветной экран и физическую QWERTY-клавиатуру, продавец оценил раритетное устройство в 195 долларов.