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Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone 

РИА Новости и ещё 20 21 минуту назад
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Фото: РИА Новости
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
Версия операционной системы iOS 13.5 доступна для скачивания.
Технология распознавания лица Face ID пока что не научилась "узнавать" владельца, если он носит маску, как того требуют в общественных местах многие страны. Однако если сделать жест смахивания вверх на заблокированном экране, сразу появится экран ввода пароля. Раньше этого экрана приходилось ждать дольше.
Кроме того, в операционную систему включены технологии для использования приложений, показывающих возможный контакт пользователя с коронавирусом на основе отслеживания его контактов.
Наконец, компания усовершенствовала видеочат FaceTime для нескольких собеседников.
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Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Apple
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