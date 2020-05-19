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Эксперт рассказал, что является основным критерием оценки смартфонов 

РИА Новости и ещё 1 21 минуту назад
Что является основным критерием оценки смартфонов
Фото: Pixabay License/JESHOOTS
Главными приоритетами при выборе смартфона являются его современность и новизна — сегодня модель старше пяти лет редкость для жителя мегаполиса. Потребитель оценивает, прежде всего, скорость работы и зарядки, а также качество экрана и камеры, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
"Скорость зависит, прежде всего, от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов, а также от того, каково качество приема wi-fi и bluetooth в конкретной местности", — сказал эксперт.
По его словам, покупателей уже давно интересует не само наличие в виде галочки той или иной опции, а современный стандарт возможности ею пользоваться. Если в телефоне нет стандарта получения данных на скорости LTE, он уже становится менее интересным, отметил он. ​
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Гаджеты , Общество , Александр Тимофеев
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