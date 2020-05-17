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Специалист по сотовой связи рассказал, как «разогнать» смартфон 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Раскрыт способ «разогнать» смартфон
Фото: News.ru
Основная причина того, что смартфон, особенно старый, начинает «подвисать» — нехватка памяти из-за большого количества файлов и установленных приложений, пояснил директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.
Специалист посоветовал периодически заниматься чисткой телефона. В частности, удалять ненужные приложения и ненужные и дублирующиеся фотографии и видеозаписи. Также, на смартфонах устаревших моделей в настройках можно найти пункт «эффекты анимации» и отключить его. Ещё один способ ускорить работу устройства — скачать стороннюю визуальную оболочку меню смартфона, простую и не занимающую много места, сообщает «Прайм».
Как писал NEWS.ru ранее, на рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.
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Гаджеты , Наука и техника
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