Раскрыт способ «разогнать» смартфон

Основная причина того, что смартфон, особенно старый, начинает «подвисать» — нехватка памяти из-за большого количества файлов и установленных приложений, пояснил директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

Специалист посоветовал периодически заниматься чисткой телефона. В частности, удалять ненужные приложения и ненужные и дублирующиеся фотографии и видеозаписи. Также, на смартфонах устаревших моделей в настройках можно найти пункт «эффекты анимации» и отключить его. Ещё один способ ускорить работу устройства — скачать стороннюю визуальную оболочку меню смартфона, простую и не занимающую много места, сообщает «Прайм».

Как писал NEWS.ru ранее, на рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.