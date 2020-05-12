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В iPhone 12 будет установлен экран с частотой 120 Гц 

Газета.Ru 3 часа назад
В iPhone 12 появится дисплей «как у Android»
Фото: Газета.Ru
Инсайдеры сообщают, что у флагманской модели из линейки iPhone 12 появится экран с частотой 120 Гц, что станет настоящим прорывом для Apple — ранее подобным дисплеем мог похвастаться лишь планшет iPad Pro. Однако «яблочная» компания, которая некогда считалась лидером в сфере технологических инноваций, в очередной раз отстала от конкурентов — у многих смартфонов на базе Android экраны с частотой 120 Гц появились еще год назад.
В некоторых смартфонах Apple из линейки iPhone 12 появятся экраны с частотой обновления в 120 Гц, сообщает Business Insider со ссылкой на инсайдеров, знакомых с ситуацией.
Скорее всего, обновленный дисплей получат только флагманские модели, в то время как остальные останутся при стандартных для смартфонов 60 Гц.
При этом, по слухам, вся линейка увидит свет с OLED-экранами, которые раньше прилагались только к флагманам Apple.
Частота обновления экрана обеспечивает более плавное и более «живое» изображение в динамике. Экраны, поддерживающие частоту 120 Гц, уже установлены в новых iPad Pro. При этом частота обновления меняется в зависимости от задач, которыми занят юзер — так, при игре или быстром скроллинге она может достигать максимума, а затем снижаться до 60 Гц, когда этот показатель не играет роли в пользовательском опыте.
Предполагается, что новые флагманы из линейки iPhone 12 будут работать по такому же принципу, чтобы не перегружать систему.
Так или иначе, дисплей с частотой 120 Гц впервые появится в iPhone, что несомненно будет представлено на осенней презентации как инновационное преимущество новой линейки над прошлогодними. Тем временем, как отмечают профильные СМИ, такие экраны на рынке смартфонов не являются инновацией — так, у ряда гаджетов на базе Android такие дисплеи появились еще в прошлом году. Речь идет, в том числе, о линейке Samsung Galaxy S20 и о OnePlus 8 Pro. В смартфонах Asus и Razer, ориентированных на аудиторию геймеров, экраны также обладают частотой 120 Гц.
Таким образом, Apple, которая раньше считалась пионером в сфере инноваций, теперь приходится поспевать за конкурентами, отставая примерно на год.
Такая же ситуация у «яблока» сложилась и с поддержкой технологии 5G, которая уже присутствует в некоторых смартфонах с Android, но в iPhone появится лишь осенью 2020 года.
Стоит отметить, что еще в прошлом году, когда была представлена линейка iPhone 11, журналисты назвали ежегодную конференцию Apple «днем сурка» — если раньше это мероприятие было одним из самых ожидаемых событий года в сфере технологий, то теперь купертиновцам уже не удается впечатлять публику так, как это было при Стиве Джобсе.
Постоянные зрители прошлогоднего мероприятия также отметили, что в 2019 году не было традиционной фразы главы Apple Тима Кука «и еще кое-что» [англ. One more thing], которая предвещала взрывной анонс. Так, в прошлых годах после нее публике впервые представили Apple Watch, Apple Music и iPhone X.
Уже два года подряд Apple не может найти ничего подходящего, чтобы подвести под эту фразу, ставшую для компании знаковой.
Остается надежда, что именно в 2020 году Apple все же удастся заставить пользователей обратить внимание на новую линейку, учитывая новый экран, 5G и, вероятно, другие функции, которые будут выгодно отличать iPhone 12 от iPhone 11. Ориентировочно мероприятие состоится в сентябре, как обычно, но есть вероятность, что оно может быть перенесено на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии 1
Гаджеты , Статьи , Технологии , Тим Кук , Стив Джобс , Apple
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