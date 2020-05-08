Раскрыт обман фитнес-браслетов

Фитнес-браслеты помогут поддерживать себя в форме и сохранять мотивацию к занятиям спортом и просто ходьбе, но наибольшую точность подсчета шагов они дают только при беге или интенсивной тренировке, говорится в сообщении Роскачества.

"Наименьшую погрешность девайсы дают при интенсивной тренировке, тогда как наибольшую — при легкой. Засчитывая колебания запястья за шаги во время уборки или пользования компьютером, фитнес-браслеты не дадут абсолютно точных показателей шагомера. При их использовании нужно понимать, что они засчитали лишние шаги, а значит, вы на самом деле не прошли рекомендованные тысячи шагов в день", — говорится в сообщении.

Роскачество обращает внимание, что лучше всего фитнес-браслеты справляются с подсчетом шагов при беге, чуть хуже — при обычной ходьбе, а наибольшая погрешность в подсчете возникла при повседневной активности.

"Мужчинам в день рекомендуется проходить 6-8 тысяч шагов, женщинам — 5 тысяч. В условии самоизоляции в квартире, конечно, трудно выполнить эти рекомендации. Однако шагомер браслета поможет хотя бы приблизиться к рекомендуемым цифрам", — говорится в сообщении.

Эксперты протестировали 10 моделей шести брендов, оценив 237 показателей по семи категориям. Разброс цен составил от 1,9 до 13 тысяч рублей: самая дорогая модель заняла второе место в рейтинге, самая дешевая — последнее. В списке исследованных функций — контроль физической активности, управление, качество сборки, удобство пользования, приложение смартфона, функциональность и батарея.

Безопасность хранения данных оценена на "отлично". Лучшие модели заряжались чуть больше часа, худшие — более, чем за три часа. Все проверенные фитнес-браслеты показывают уведомления о встречах, электронных письмах и сообщениях из соцсетей, но далеко не все позволяют написать ответ. Кроме того, по сравнению со смарт-часами они сделаны из менее прочных и качественных материалов.