Россияне увеличили траты на смартфоны

Ритейлеры рассказали, какие смартфоны покупают россияне

Средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составляет 16-17 тысяч рублей, спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих устройств, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.

По оценкам группы "М. Видео-Эльдорадо", спрос на флагманские смартфоны рос быстрее, чем на устройства из других ценовых диапазонов.

"Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года. Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона, от 50 тысяч рублей, год-к-году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах", — сказал РИА Новости руководитель департамента "Мобильная техника" группы Владимир Чайка.

Такой тренд отметили также в Tele2

"Мы отмечаем увеличение продаж в премиум-сегменте, что обусловлено переформатированием клиентской базы Tele2 в пользу активных пользователей интернета и растущей популярностью услуг оператора у платежеспособной "цифровой" аудитории", — рассказали в компании.

Среди производителей лидерство по продажам устройств в натуральном выражении продолжает удерживать компания Samsung, далее следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple . Лидерство же в денежном отношении по-прежнему у компании Apple.

Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой.

"В кредит и рассрочку куплены в среднем 25% смартфонов. Программа trade-in также набирает популярность. В 2019 году ее популярность на порядок выше, чем годом ранее. Количество смартфонов, приобретенных с использованием этой программы, выросло в сотни раз", — отметили в "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн").

Как отметил вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов, растет также доля онлайн-продаж.