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Ритейлеры рассказали, какие смартфоны покупают россияне 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Россияне увеличили траты на смартфоны
Фото: РИА Новости
Средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составляет 16-17 тысяч рублей, спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих устройств, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
По оценкам группы "М. Видео-Эльдорадо", спрос на флагманские смартфоны рос быстрее, чем на устройства из других ценовых диапазонов.
"Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года. Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона, от 50 тысяч рублей, год-к-году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах", — сказал РИА Новости руководитель департамента "Мобильная техника" группы Владимир Чайка.
Такой тренд отметили также в Tele2.
"Мы отмечаем увеличение продаж в премиум-сегменте, что обусловлено переформатированием клиентской базы Tele2 в пользу активных пользователей интернета и растущей популярностью услуг оператора у платежеспособной "цифровой" аудитории", — рассказали в компании.
Среди производителей лидерство по продажам устройств в натуральном выражении продолжает удерживать компания Samsung, далее следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Лидерство же в денежном отношении по-прежнему у компании Apple.
Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой.
"В кредит и рассрочку куплены в среднем 25% смартфонов. Программа trade-in также набирает популярность. В 2019 году ее популярность на порядок выше, чем годом ранее. Количество смартфонов, приобретенных с использованием этой программы, выросло в сотни раз", — отметили в "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн").
Как отметил вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов, растет также доля онлайн-продаж.
"По итогам трех кварталов 2019 года на онлайн-продажи смартфонов приходится почти 17% рынка в штуках и более 19% рынка в деньгах. Через онлайн-каналы продано почти 3,5 миллиона смартфонов на общую сумму 66 миллиардов рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 25% в штуках и 24% в деньгах", — уточнили в компании.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Владимир Чайка , Tele2 , Вымпелком , "Связной" , Apple , РИА Новости
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