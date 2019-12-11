Новый Apple Mac Pro оценили в 3,3 млн рублей

Новый Apple Mac Pro уже появился в продаже. Он выглядит как терка для сыра, но может стоить как премиальный седан бизнес-класса или квартира: если не стесняться и выбирать в конфигураторе все самое передовое и дорогое, то стоимость компьютера составит 52 750 долларов (более 3,35 млн рублей). При этом базовая версия Apple Mac Pro стоит 5 999 долларов (менее 400 тыс. рублей).

В самой дорогой конфигурации компьютер имеет 2,5-гигагерцовый 28-ядерный процессор Intel Xeon W с возможностью повышения тактовой частоты до 4,4 ГГц, 1,5 ТБ (12x128 ГБ) оперативной памяти DDR4 ECC, два 64-гигабайтных графических процессора Radeon Pro Vega II Duo (по 2x32 ГБ каждый), 4-терабайтный жесткий диск и колесики, которые стоят 400 долларов (более 25 тыс. рублей, словно они автомобильные).

Смеха ради можно добавить в конфигурацию предустановленные Logic Pro X и Final Cut Pro X, и тогда цена компьютера составит более 53 тыс. долларов. И теперь главное — случайно не нажать на кнопку «Купить».

И все это без монитора, стоимость которого составляет от 4999 долларов до 5999-ти за версию с наноструктурным стеклом (от более чем 300 тыс. до почти 400 тыс. рублей).

Apple Mac Pro — это компьютер, предназначенный исключительно для профессионалов, а еще у него есть имя, за которое приходится переплачивать. Но даже для профи топовая конфигурация является излишне производительной и, конечно же, неоправданно дорогой — чтобы окупить вложения, на компьютере нужно делать что-то невероятное, получая за работу баснословные деньги.