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Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi
Фото: indiatoday.in
Дочерний бренд Xiaomi Redmi презентовал на мероприятии в Китае смартфон Redmi K30. Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов». Запись презентации доступна на YouTube.
Устройство китайской компании получило 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 герц. В правом верхнем углу экрана находится округлый вырез под двойную фронтальную камеру разрешением 20 и 2 мегапикселей. На задней панели аппарата расположили основную камеру с четырьмя сенсорами. Главный модуль получил разрешение 64 мегапикселей, дополнительные имеют разрешение пять, восемь и два мегапикселей.
Redmi K30 работает на базе процессор Qualcomm Snapdragon 765G, его особенностью стала поддержка работы в сетях пятого поколения. Интегрированный модем Snapdragon X52 5G обеспечивает скорость загрузки в сетях четвертого поколения до 1,2 гигабита в секунду, пятого поколения — до 3,7 гигабита в секунду. Для некоторых рынков Redmi выпустит упрощенную версию гаджета только с поддержкой 4G.
В стартовой комплектации новинка имеет 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти. Производитель также предлагает до 8 гигабайт ОЗУ и 128/256 гигабайт встроенной памяти. Девайс также получил аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 30 ватт, порт USB-C, NFC и аудиоразъем для наушников.
Стоимость 5G-версии Redmi K30 стартует с 1999 юаней (около 18 тысяч рублей), базовая 4G-модель оценена в 1599 юаней (около 14 тысяч рублей). Смартфон в максимальной модификации обойдется в 2899 юаней (26 тысяч рублей), цена на 4G-модель в топовой версии составит 2199 юаней (20 тысяч рублей).
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Китай
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