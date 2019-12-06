Перерезать провода: новые iPhone лишат всех разъемов

«Не можешь позволить себе новую машину? Тогда не стоит пользоваться iPhone»

Новые модели iPhone, которые увидят свет в 2021 году, будут лишены всех разъемов, предсказывает аналитик Мин-Чи Куо. Таким образом, уже через два года «яблочный» гаджет будет поддерживать исключительно беспроводную зарядку и Bluetooth-наушники, которые придется приобретать вместе со смартфоном в обязательном порядке.

В 2021 году Apple выпустит iPhone без Lightning-порта. Если кто-то надеялся, что в «яблочных» гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.

«В более дорогих и более дешевых моделях [iPhone] появится гораздо больше различий… Среди осенних моделей 2021 года появится смартфон, который лишится Lightning-разъема, что обеспечит пользователю полностью беспроводной опыт», — цитирует Мин-Чи Куо портал MacRumors.

Стоит отметить, что слухи об отказе Apple от Lightning ходят уже пару лет, но отсутствие любых разъемов в смартфоне — это гораздо более кардинальный шаг, нежели переход на новый стандарт порта.

Если компания все же решится на этот шаг, это окажет влияние на всю индустрию аксессуаров для iPhone — так, например, все проводные наушники станут бесполезными. Кроме того, владельцы новых iPhone станут крайне зависимыми от Bluetooth — технологии, которая не является на 100% безопасной.

Возникает и другая проблема — если до беспроводного iPhone осталось два года, Apple понадобится создать и выпустить на рынок собственное беспроводное зарядное устройство, но никаких анонсов от компании пока не поступало. Известно лишь, что «купертиновцам» пришлось отказаться от выпуска коврика для подзарядки AirPower, представленного на презентации 2017 года, потому что бренд так и не смог решить проблему с перегревом устройства. Кстати, это был первый раз в истории компании, когда она отменила релиз гаджета, который был официально анонсирован.

Не стоит забывать и о тех пользователях, которые все еще не пришли в себя от отмены джека для наушников в iPhone и были вынуждены приобрести другой аксессуар, чтобы вернуть себе возможность слушать музыку.

Если iPhone образца 2021 года все-таки станет полностью беспроводным, то Apple, вероятно, придет комплектовать гаджет и наушниками, и зарядкой, совместимыми с новым гаджетом. Это, конечно, скажется на цене смартфона.

Если же Apple решит не добавлять беспроводные аксессуары, чтобы не увеличивать стоимость смартфона, то пользователям придется докупать их самостоятельно, что тоже вряд ли будет воспринято с энтузиазмом.

Некоторые пользователи уже отреагировали на слухи об отсутствии разъемов.

«Очень жаль, моя CarPlay [система Apple, позволяющая интегрировать iPhone в автомобиль] зависит от Lightning-порта», — пишет один из юзеров в комментариях MacRumors.

«Если ты не можешь позволить себе новую машину, то наверное тебе не стоит пользоваться iPhone», — иронизирует другой пользователь. ​​​​​​​

«Почему бы им не выпустить сразу iPhone без экрана?» — вопрошает другой комментатор.

Другой пользователь выразил сомнения в том, что современный мир уже готов к полностью беспроводному опыту. Другой съязвил, что беспроводное зарядное устройство к этому iPhone будет стоит $999, намекая на завышенные цены на «яблочные аксессуары».

Ранее на этой неделе аналитики JP Morgan сообщили, что Apple может перейти на новую схему, предусматривающую две презентации с новинками в год, что позволит эффективнее противостоять конкурирующим производителям смартфонов.

«Исходя из наших данных о цепочке поставок, мы ожидаем стратегического изменения в частоте выпуска, начиная с двух новых моделей iPhone в первой половине 2021 года и двух iPhone во второй половине 2021 года, что позволит сгладить сезонность релиза», — заявил представитель JP Morgan Самик Чаттерджи.

Сообщается, что, благодаря таким изменениям Apple сможет успешнее конкурировать на рынке мобильных устройств, так как у нее появится возможность внедрять новые технологии в течение шести, а не двенадцати месяцев.