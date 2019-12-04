Xiaomi закрыла линейку дешевых смартфонов

Xiaomi прекратит выпуск бюджетных смартфонов серии Mi Max. Об этом в соцсетях написал топ-менеджер китайского вендора Лу Вейбинг (Lu Weibing), передает Gizmochina.

Общаясь с подписчиками, Вейбинг заметил, что компания сконцентрирует свои усилия на линейках Xiaomi и Redmi. Из этого следует, что Xiaomi больше не будет производить экспериментальную серию Mi Mix и бюджетную линейку Mi Max. В частности, о закрытии коллекции фаблетов Mi Max ранее сообщали китайские инсайдеры.

По мнению экспертов, рынок более не заинтересован в доступных смартфонах с большим дисплеем. В качестве примера специалисты приводят наблюдение, что популярные на рынке аппараты имеют диагональ экрана не больше 6,7 дюймов. Кроме того, после отделения от Xiaomi бюджетного суббренда Redmi необходимость в старой линейке недорогих девайсов отпала.

Первый Xiaomi Mi Max был представлен в мае 2016 года как альтернатива дорогим смартфонам с большим экранам и планшетам. Последнее устройство этой серии, Mi Max 3, вышло летом 2018 года.