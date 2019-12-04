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Apple уличили в постоянной слежке за владельцами iPhone 11 

Lenta.ru 1 час назад
Apple уличили в слежке за владельцами iPhone 11
Фото: РИА Новости
Специалист по кибербезопасности Брайан Кребс (Brian Krebs) заявил на своем сайте, что Apple собирает данные о местоположении пользователей без их ведома. Эксперт обратил внимание на то, что его iPhone фиксировал геопозицию даже с активированным авиарежимом.
Брайан принудительно отключил возможность запрашивать данные у спутников в своем смартфоне, а затем включил авиарежим. К его удивлению, в правом углу экрана появилась пиктограмма компаса, которая свидетельствует о работающей системе GPS. По его мнению, Apple обходила запрет пользователя на использование GPS и тем самым нарушала его приватность.
Специалист обратил внимание на аналогичные жалобы на форумах компании. Он сделал вывод, что Apple может собирать данные на iPhone 11 Pro с актуальной операционной системой iOS 13.2.3.
Apple отреагировала на жалобы эксперта, заявив, что не видит в этом ничего страшного.
«Значок активации геолокации означает работу системных служб, которые нельзя отключить в настройках», — говорится в заявлении компании.
Кребс заключил, что Apple имеет возможность контролировать локацию пользователей, даже если последние переводят свои девайсы в авиарежим.
Пользователи не в первый раз уличают Apple в проблемах безопасности. Например, в январе этого года эксперты обратили внимание на странный баг в приложении для звонков FaceTime. Звонящий мог получить доступ к камере и микрофону пользователя, даже если тот игнорировал вызов. Apple отреагировала на уязвимость и через некоторое время отчиталась об устранении проблемы.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Брайан Кребс , Apple
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