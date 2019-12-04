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Общество

Раскрыты характеристики Xiaomi Mi 10 

Lenta.ru + ещё 5 48 минут назад
Раскрыты характеристики Xiaomi Mi 10
Фото: Xiaomi
Компания Xiaomi анонсировала следующий флагман Mi 10. Анонс состоялся на ежегодном мероприятии Qualcomm Snapdragon Summit 2019, на котором присутствовал президент Xiaomi Линь Бинь (Lin Bin), сообщает Gizchina.
По его словам, будущий флагман станет одним из первых смартфонов на рынке с топовым процессором Snapdragon 865. Бинь также сообщил, что Mi 10 выйдет с поддержкой 5G и сетевого стандарта SA/NSA. Позже президент компании заявил в соцсетях, что устройство уже запущено в массовое производство. Ожидается, что релиз Xiaomi Mi 10 состоится в первом квартале 2020 года.
Кроме аппаратов Xiaomi чип Snapdragon 865 появится в девайсах другого китайского производителя, Oppo. Смартфон также выйдет в первых месяцах следующего года. Напомним, что актуальный флагман Xiaomi Mi 9 был представлен в марте 2019 года.
На мероприятии Qualcomm Snapdragon Summit 2019 американская компания представила процессор Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50 для работы в сетях пятого поколения. По оценке специалистов, по итогам 2019 года число подключений к 5G составит 13 миллионов. Так или иначе, доминирующей сетью на ближайшие шесть лет эксперты называют LTE.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , АНБ , Qualcomm
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