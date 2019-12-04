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Россиянки в нижнем белье снялись в рекламе телефона брата Эскобара 

Lenta.ru + ещё 4 35 минут назад
Россиянки разделись для рекламы брата Эскобара
Фото: кадр youtube
Роберто Эскобар, брат погибшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Соответствующая информация опубликована на сайте компании Escobar Inc.
Отмечается, что один из промороликов устройства снимали в Москве с участием российских моделей. На размещенной в сети записи девушки в нижнем белье разглядывают смартфон и демонстрируют его на камеру.
В описании указано, что Escobar Fold 1 получил 7,8-дюймовый гибкий AMOLED-экран разрешением 1920 на 1444 точек, двойную камеру на 16 и 20 мегапикселей, а также батарею емкостью четыре тысячи миллиампер-часов. Кроме того, аппарат оснащен 128 или 512 гигабайтами внутренней флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев и портом USB Type-C.
Ранее в преддверии дня России, который отмечается в стране 12 июня, бренд люксовых телефонов и аксессуаров Caviar представил новую коллекцию смартфонов и механических часов, посвященную журналистам. В серию «Россия» вошел кнопочный Tsar-телефон в форме меча, iPhone XS и механические часы с первым российским турбийоном. Каждый предмет украшен гербом России, а на заднюю панель смартфона нанесены строки из государственного гимна.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Роберто Эскобар , Москва
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