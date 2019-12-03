Mail.ru Group показала собственную умную колонку

Mail.ru Group в преддверии Нового года запустила праздничный сайт с именным видеопоздравлением от Деда Мороза. В ролике впервые засветилась умная колонка компании.

Официального анонса от Mail.ru Group пока не последовало. Судя по видео, устройство действительно будет оснащено голосовым помощником «Марусей».

В начале ноября в Сети появилась информация, что компания запустит умную колонку до конца 2019 года. Девайс будет интегрирован с сервисами Mail.ru Group, а его стоимость составит около семи тысяч рублей.

Ранее News.ru рассказал, что Mail.ru Group запускает единую систему авторизации под названием Mail ID. Она позволит пользователям получить доступ ко всем сервисам и продуктам компании.