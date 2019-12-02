«Умный» браслет Huawei научился открывать дверные замки

Компания Honor, принадлежащая китайскому технологическому гиганту Huawei, сообщила об увеличении функционала недорогого фитнес-браслет с NFC — Honor Band 5. Теперь с помощью «умного» гаджета можно открывать двери.

Сообщается, что для того, чтобы активировать новую опцию необходимо обновить прошивку, а далее считать карту, которая обеспечивает доступ в квартиру. По словам разработчиков, фитнес-браслет может функционировать с картами доступа, которые работают на частоте 13,56 МГц. Отмечается, что устройство не поддерживает зашифрованные или банковские карты — подходят только обычные.

Память устройства обеспечивает сохранения порядка пяти подобных карт. Примечательно, что интернет необходим лишь для добавления карты в память браслета, тогда как для самой работы новой функции он не нужен.