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«Умный» браслет Huawei научился открывать дверные замки 

Ferra.ru 2 часа назад
Браслет Huawei научился открывать дверные замки
Фото: Ferra.ru
Компания Honor, принадлежащая китайскому технологическому гиганту Huawei, сообщила об увеличении функционала недорогого фитнес-браслет с NFC — Honor Band 5. Теперь с помощью «умного» гаджета можно открывать двери.
Сообщается, что для того, чтобы активировать новую опцию необходимо обновить прошивку, а далее считать карту, которая обеспечивает доступ в квартиру. По словам разработчиков, фитнес-браслет может функционировать с картами доступа, которые работают на частоте 13,56 МГц. Отмечается, что устройство не поддерживает зашифрованные или банковские карты — подходят только обычные.
Память устройства обеспечивает сохранения порядка пяти подобных карт. Примечательно, что интернет необходим лишь для добавления карты в память браслета, тогда как для самой работы новой функции он не нужен.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Технологии
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