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Xiaomi готовит выпуск улучшенной версии своего доступного флагмана в 2020 году 

Ferra.ru + ещё 2 2 часа назад
Xiaomi готовит улучшенную версию доступного флагмана
Фото: Reuters
Напомним, что 10 декабря бренд Redmi, который принадлежит китайской компании Xiaomi, представит сразу несколько новых устройств, в числе которых доступный флагман Redmi K30. Несмотря на то, что смартфон очень ожидаем пользователями, многих он успел разочаровать.
На данный момент известно, что Redmi K30 будет работать на базе Snapdragon 730G, что и вызвало негодование фанатов. Кроме того, объемы его памяти тоже не радуют — 6 и 64 ГБ в базовой версии. Однако в сети появилась информация, что компания готовит улучшенную версию смартфона, которая будет называться Redmi K30 Pro.
По словам инсайдеров, Redmi K30 Pro оснастят флагманским процессором Snapdragon 865, который, к слову, еще даже не вышел. Также сообщается, что камера смартфона будет иметь пятикратный оптический, а также 30-кратный гибридный зум. Предполагается, что смартфон оборудуют большим объемом памяти, а также более быстрой зарядкой. По словам источника, Redmi K30 Pro выйдет в начале следующего года.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника
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