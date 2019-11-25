Цены на смартфоны могут резко вырасти из-за закона о российском ПО

Смартфоны в России в 2020 году могут подорожать, а их ассортимент в магазинах значительно сократится. Только дешёвые модели смартфонов могут стать дороже на 300–600 рублей.

Это случится, если вступит в силу закон об обязательной предустановке на гаджеты отечественного программного обеспечения (ПО). Он был принят Госдумой в третьем чтении на прошлой неделе, сообщает газета «Известия».

Эксперты предполагают, что с вероятностью 90% с российского рынка уйдёт Apple . Не исключено, что iPhone и «яблочные» компьютеры вообще перестанут продавать. Более того, с полок магазинов могут исчезнуть даже бюджетные смартфоны.

По мнению чиновников и законодателей, новый закон имеет плюсы. Они выражаются в том, что поддержка отечественных производителей софта приведёт к появлению в России новых рабочих мест, а у пользователей появится возможность выбора между российским и зарубежным ПО.