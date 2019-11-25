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Цены на смартфоны могут резко вырасти из-за закона о российском ПО 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Цены на смартфоны могут резко вырасти
Фото: globallookpress.com
Смартфоны в России в 2020 году могут подорожать, а их ассортимент в магазинах значительно сократится. Только дешёвые модели смартфонов могут стать дороже на 300–600 рублей.
Это случится, если вступит в силу закон об обязательной предустановке на гаджеты отечественного программного обеспечения (ПО). Он был принят Госдумой в третьем чтении на прошлой неделе, сообщает газета «Известия».
Эксперты предполагают, что с вероятностью 90% с российского рынка уйдёт Apple. Не исключено, что iPhone и «яблочные» компьютеры вообще перестанут продавать. Более того, с полок магазинов могут исчезнуть даже бюджетные смартфоны.
По мнению чиновников и законодателей, новый закон имеет плюсы. Они выражаются в том, что поддержка отечественных производителей софта приведёт к появлению в России новых рабочих мест, а у пользователей появится возможность выбора между российским и зарубежным ПО.
Ранее News.ru сообщал, что компания Apple может покинуть российский рынок из-за решения Госдумы о ПО. Об этом заявил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. Он отметил, что российская позиция противоречит принципиальной политике компании Apple продавать продукцию с собственным ПО. Ющук добавил, что после возможного ухода из РФ американской компании страну наводнят нелегально ввезённые смартфоны, компьютеры и другие гаджеты.
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Комментарии1 
Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Телевидение , Евгений Ющук , Госдума , Apple , газета "Известия"
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