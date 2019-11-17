AirPods Pro за 21 тысячу. Стоят ли они того?

Льют в уши

В 2016 году AirPods стали примером того, как Apple подходит к разработке продуктов и как этот подход помогает ей завоевать рынок. Когда большинство компаний пытается либо снизить цену, либо улучшить звук, Apple работала над опытом использования. У этих наушников далеко не идеальный звук, но по удобству пользования им нет равных по сей день. С новыми AirPods Pro компания идет дальше и говорит не только о повышении комфорта, но и о качества звука. Получилось ли это у Apple — в материале «Ленты.ру».

AirPods Pro — это не новое поколение наушников, а скорее шаг в сторону. Как iPhone 11 Pro и iPad Pro — улучшенные версии обычных iPhone 11 и iPad Air, так и AirPods Pro — более продвинутая вариация AirPods второго поколения. Хотя отличий между ними гораздо больше, чем между первым и вторым поколением. Здесь, кстати, как и у остальных Pro-девайсов Apple, в комплекте кабель Lightning-USB-C.

Старый формат

Когда-то давно, во времена первых iPhone, Apple выпускала «затычки» с невыговариваемым названием iPod In-Ear Headphones With Mic and Remote. Их предлагали как альтернативу стандартным «таблеткам» Earphones, поставляемых в комплекте со всеми iPhone и iPod. Позже, с анонсом iPhone 5 в 2012 году, компания показала результат своих экспериментов с формой наушников — Apple EarPods. Тогда рассказывали, что провели исследование с привлечением фокус-группы из 600 человек, чтобы подогнать форму наушников под уши большинства людей, живущих на Земле (хотя все равно очень много жалоб на их посадку). В таком виде они существуют до сих пор, и на их основе сделали AirPods.

Сейчас компания вернулась, если можно так сказать, к прошлому и выпустила «затычки» AirPods Pro. Это внутриканальные наушники с заменяемыми амбушюрами (которые Apple просто называет вкладышами). Тут тоже не обошлось без заявлений о каких-то глобальных исследованиях, привлечении фокус-групп и перебора форм, чтобы они подходили максимальному числу людей. В комплекте три пары насадок. Но даже тут Apple пошла своим путем и сделала проприетарные амбушюры с коротким наконечником из пластика и уникальной формой — то есть поставить свои любимые насадки из пены или сделанные по форме ушного канала не выйдет.

Правда, уже есть несколько случаев, когда наушники ни с одними из вкладышей не подошли. Причем проблема здесь не в отсутствии комфорта слушателя, а в том, что при таком использовании не работает шумоподавление. А ради этого их и будут брать.

Конструктивно это вообще другие наушники, напоминающие обычные AirPods лишь белым глянцевым пластиком. Если раньше аккумулятор располагался в торчащем «хвосте», то теперь он находится в чаше, а «хвост» уменьшили. Они выглядят более громоздко, хотя каждый наушник весит всего 5,4 грамма — чуть больше, чем обычные AirPods (4 грамма). Кейс тоже имеет другую форму, но по габаритам остался примерно таким же и по-прежнему влезает в пятый карман джинсов.

Внутри каждого наушника — три микрофона, десятиядерный процессор, оптические сенсоры, акселерометры и датчики, реагирующие на силу нажатия. Последние — достаточно важная деталей новых AirPods. Раньше управление AirPods осуществлялось постукиванием, и можно было выполнять лишь два действия. Теперь возможностей стало больше: сенсоры реагируют не на стук, а на нажатия, поэтому на каждом «ухе» по четыре функции (правда, перенастраивать их нельзя, и оба наушника выполняют одинаковые команды). Одно нажатие ставит музыку на паузу, два — включают следующий трек, три — предыдущий, а удержание переключает режим шумоподавления либо активирует Siri. Менять громкость с наушников нельзя. Это не сенсорные поверхности, как пишут многие журналисты, а именно сенсоры давления — нажатия считываются и в перчатках, и через шапку.

Шум дорог

Но пока это все выглядит слабо для окончания Pro, поэтому Apple поставила в AirPods систему активного шумоподавления (ANC — Active noise control). Причем рассказывают, что это самая совершенная система из ныне существующих. В ней задействованы сразу два микрофона каждого наушника: один — снаружи чаши и гасит внешние шумы обратной звуковой волной, а второй — внутри и отсекает остаточный шум. Еще внутренний микрофон отвечает за систему адаптивного эквалайзера, подстраивающего звук под конкретный трек.

Работать шумоподавление может в двух режимах — подавления внешних шумов и, наоборот, усиления их, создавая эффект отсутствия наушников. Какого-то промежуточного значения или возможности настройки работы ANC нет: либо работает, либо пропускает шум, либо выключен.

Самое удивительное, что ANC почти никак не отражается на времени работы наушников. С отключенным шумоподавлением они проработают 5 часов от одного заряда, а с включенным — 4,5 часа. В режиме разговора по телефону Apple обещает автономность на уровне трех часов. Вместе с кейсом время работы составит около 24 часов.

Не протолкнуться

Впервые вставив в уши AirPods Pro, удивляешься их необычной посадке. Большинство «затычек» нужно заталкивать в ушной канал, за счет чего улучшается пассивная шумоизоляция, но вместе с тем внутри уха образуется воздушная пробка, за что многие не любят такой тип гарнитуры. У AirPods Pro открытая конструкция, а давление внутри уха и снаружи выравнивается за счет сквозного отверстия. Да и сам наушник не нужно пропихивать глубоко в ухо, поэтому посадка похожа на обычные AirPods. Но в ушах они сидят увереннее и не вываливаются, как остальные наушники компании, так как задняя часть корпуса упирается в хрящ.

После этого идет процесс подбора вкладышей и проверки прилегания к ушам. Наушники проиграют короткую мелодию, и по итогу будет установлено, насколько плотно они зафиксированы: если все в порядке, то шумоподавление будет работать как надо, а если нет — то система предложит поменять один из вкладышей. Если ни один из них не подошел, AirPods Pro превратятся в очень дорогие беруши без шумоподавления и адаптивного эквалайзера.

Человека, который уже пользовался дорогими наушниками с ANC, вроде Sony или Bose, здешний «шумодав» может разочаровать. Понятно, что с таким корпусом ничего сверхъестественного сделать нельзя, и максимум AirPods Pro — это заглушить шум города, метро или офиса, и то не полностью, потому что какие-то звуки все же пробиваются. Здесь все на том же уровне, что у Sony WF-1000XM3, — о полной шумоизоляции речи не идет.

Но вот режим проницаемости, при котором усиливаются внешние звуки, Apple сделали гораздо лучше, чем у остальных. Часто в наушниках с шумоподавлением, в том числе с таким «прозрачным» режимом, возникает ощущение, что ты сидишь в бочке, и весь внешний шум идет с характерными искажениями. Так нельзя ни музыку слушать, ни разговаривать с кем-то, потому что голоса людей неразборчивы. В случае с AirPods Pro кажется, будто кто-то вытащил наушники, но оставил музыку, и все внешние звуки проходят без искажений.

По качеству звука говорить тут нечего, потому что он ничем не отличается от обычных AirPods. К чести Apple можно сказать лишь то, что тут нет перегибов с низкими или высокими частотами, и звук ровный. Сложно понять, меняет ли что-то адаптивный эквалайзер, но звучание AirPods и AirPods Pro отличить непросто. Это наушники не для аудиофилов, потому что у звука нет ни объема, ни нормальной детализации. Те же Sennheiser Momentum True Wireless и Sony WF-1000XM3 звучат гораздо интереснее.

Рыночек решит

К моменту выхода AirPods Pro на рынке полно True Wireless-наушников, но таких, чтобы еще и шумоподавление было, — практически нет. Одним из главных конкурентов AirPods Pro стали уже упомянутые Sony WF-1000XM3. «Лента.ру» рассказывала об этих наушниках, поэтому нет смысла вдаваться в детали. У них лучше звук, ниже цена, а система шумоподавления и автономность почти не отличаются. Но это огромные наушники, у которых еще и нестабильное соединение с неудобным приложением. Да и никакой работы с экосистемой, вроде моментального переключения между устройствами в одной учетной записи Apple ID, здесь нет.

Из аналогов, работающих с устройствами Apple как AirPods, можно вспомнить Beats, но у компании нет «затычек» с шумоподавлением. Зато есть Beats Solo Pro с чипом Apple H1. То есть подключение, настройка и все остальное взаимодействие с ними выглядят здесь ровно так же, как на AirPods Pro. По опыту их использования можно сказать, что это словно AirPods в корпусе накладных наушников. В отличие от стальных «битсов» звучат они ровно и без завалов в низкие частоты, а ANC отсекает ровно столько же шума, сколько и AirPods. Хотя, казалось бы, раз у них больше корпус, то и шумодав будет лучше, но нет. Даже работают они от заряда почти сутки, как и AirPods, а стоят в России на тысячу дороже — 22 тысячи рублей.

А больше ничего и нет. Можно, конечно, взглянуть на полноразмерные Sony или Bose, но это уже другая лига с иным формфактором и возможностями. Остается лишь ждать, как отреагируют остальные компании на выход AirPods Pro.