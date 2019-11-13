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Дизайн будущего iPhone представили на изображениях 

Популярная механика 2 часа назад
Дизайн будущего iPhone представили на изображениях
Фото: Популярная механика
Портал PhoneArena представил, как мог бы выглядеть iPhone следующего поколения.
Рендеры, демонстрирующие предположительный дизайн будущего iPhone, опубликовал портал PhoneArena. Как можно заметить, предполагается, что новинка от Apple получит уже не три камеры на задней панели, а четыре (четвертой камерой, согласно предположению портала, будет ToF-модуль).
Предполагается также, что будущй iPhone (который, возможно, будет называться iPhone 12) получит новый «вырез» вверху лицевой части, где располагаются фронтальная камера и динамик (впрочем, с учетом трендов по отказу от традиционных «вырезов» — в пользу, например, дыры в дисплее под камеру — возможно, что Apple также заменит его каким-нибудь иным решением).
Разумеется, на данный момент это не более чем слухи — и каким будет новый iPhone, пока неизвестно. Ожидается, что новое поколение смартфонов Apple презентует, как обычно, в сентябре.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Apple
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