На iOS вышел полноценный Photoshop

В магазине App Store появилась релизная версия Adobe Photoshop для iPad. Впервые это приложение представили на мероприятии Adobe MAX в прошлом году, теперь же его выпустили на iOS.

Приложение можно бесплатно загрузить и использовать в течение 30 дней, но после окончания триала потребуется подписка Creative Cloud. Правда, если уже есть официально купленный Photoshop для PC, то нужно лишь авторизоваться с учётной записью, на которую покупалась «большая» программа.

Приложение для iOS поддерживает Apple Pencil и позволяет работать с PSD-файлами. Adobe Photoshop для iPad получил обновлённый интерфейс, подходящий под сенсорные экраны, а также возможность работы со слоями. Поддерживаются кисти и облачное сохранение.

Список устройств, которые могут использовать Photoshop, выглядит так:

iPad Pro (версии с Wi-Fi и сотовой сетью);

iPad Pro (12,9 дюймов) первого и второго поколения;

iPad Pro (10,5 дюймов);

iPad Pro (9,7 дюймов);

iPad 5 поколения;

iPad Mini 4;

iPad Air 2.

Также сообщается, что Adobe готовится представить в следующем году Illustrator для iPad. Скачать Adobe Photoshop для iPad можно по ссылке.