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На iOS вышел полноценный Photoshop 

Игромания.ру + ещё 1 1 час назад
На iOS вышел полноценный Photoshop
Фото: Игромания.ру
В магазине App Store появилась релизная версия Adobe Photoshop для iPad. Впервые это приложение представили на мероприятии Adobe MAX в прошлом году, теперь же его выпустили на iOS.
Приложение можно бесплатно загрузить и использовать в течение 30 дней, но после окончания триала потребуется подписка Creative Cloud. Правда, если уже есть официально купленный Photoshop для PC, то нужно лишь авторизоваться с учётной записью, на которую покупалась «большая» программа.
Приложение для iOS поддерживает Apple Pencil и позволяет работать с PSD-файлами. Adobe Photoshop для iPad получил обновлённый интерфейс, подходящий под сенсорные экраны, а также возможность работы со слоями. Поддерживаются кисти и облачное сохранение.
Список устройств, которые могут использовать Photoshop, выглядит так:
iPad Pro (версии с Wi-Fi и сотовой сетью);
iPad Pro (12,9 дюймов) первого и второго поколения;
iPad Pro (10,5 дюймов);
iPad Pro (9,7 дюймов);
iPad 5 поколения;
iPad Mini 4;
iPad Air 2.
Также сообщается, что Adobe готовится представить в следующем году Illustrator для iPad. Скачать Adobe Photoshop для iPad можно по ссылке.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Apple
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