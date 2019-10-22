Владельцам 95% дронов в России грозят штрафы

Около 5% от всех дронов в России официально зарегистрированы, согласно статистики Росавиации . С 27 октября из-за отсутствие регистрации владельцы беспилотников будут получать штрафы.

Правила регистрации беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября. Владельцы дронов должны зарегистрировать беспилотный аппарат в Росавиации в течение десяти дней после приобретения или ввоза в Россию. На регистрацию куплленных до 27 сентября беспилотников отводилось 30 дней.

К настоящему времени Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) получило 3,197 тыс. заявок на регистрацию беспилотных воздушных судов, говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РБК.

Из всех поступивших заявок на учет уже поставлены 1,562 тыс. дронов, 31 заявка была отклонена. Как пояснил представитель Росавиации, основной причиной отказа было несоответствие заявлений установленным требованиям — "нечитаемые сведения, отсутствие фото беспилотного воздушного судна, СНИЛС, заявления о постановке на учет, даты рождения владельца устройства, подписание заявления не уполномоченным лицом".

Пока ведомство принимает заявки только в виде почтовых отправлений. С марта 2020 г. заявку поставить дрон на учет можно будет через специальный портал учета беспилотных воздушных судов.