Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владельцам 95% дронов в России грозят штрафы 

Вести Экономика + ещё 6 1 час назад
Владельцам 95% дронов в России грозят штрафы
Фото: Вести Экономика
Около 5% от всех дронов в России официально зарегистрированы, согласно статистики Росавиации. С 27 октября из-за отсутствие регистрации владельцы беспилотников будут получать штрафы.
Правила регистрации беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября. Владельцы дронов должны зарегистрировать беспилотный аппарат в Росавиации в течение десяти дней после приобретения или ввоза в Россию. На регистрацию куплленных до 27 сентября беспилотников отводилось 30 дней.
К настоящему времени Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) получило 3,197 тыс. заявок на регистрацию беспилотных воздушных судов, говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РБК.
Из всех поступивших заявок на учет уже поставлены 1,562 тыс. дронов, 31 заявка была отклонена. Как пояснил представитель Росавиации, основной причиной отказа было несоответствие заявлений установленным требованиям — "нечитаемые сведения, отсутствие фото беспилотного воздушного судна, СНИЛС, заявления о постановке на учет, даты рождения владельца устройства, подписание заявления не уполномоченным лицом".
Пока ведомство принимает заявки только в виде почтовых отправлений. С марта 2020 г. заявку поставить дрон на учет можно будет через специальный портал учета беспилотных воздушных судов.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Вести Экономика: последние новости
Made by Google: какие гаджеты показала "корпорация добра" Made by Google: какие гаджеты показала "корпорация добра" Google представила новые флагманы - Pixel 4 и 4 XL Google представила новые флагманы - Pixel 4 и 4 XL В сейфе нашли 18 кг золота на месте прорыва дамб под Красноярском В сейфе нашли 18 кг золота на месте прорыва дамб под Красноярском
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Росавиация
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ядерный щит России проверят на прочность
Ядерный щит России проверят на прочность30
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная7
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы6
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Названа причина смерти дочери посла Ирана22
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили3
Видео
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
Названа причина смерти дочери посла Ирана
23:56
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Происшествия
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
00:41
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
Происшествия Другое
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
00:40
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
В мире Армия
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
03:05
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
Армия Войска
Американцев выгоняют из Ирака
06:08
Американцев выгоняют из Ирака
Армия Ближний Восток
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
01:48
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
Происшествия Катастрофы
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение