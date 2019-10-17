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Дорогая камера: сколько мы переплачиваем за iPhone 

Газета.Ru 55 минут назад
Дорогая камера: сколько мы переплачиваем за iPhone
Фото: РИА Новости
Аналитики компании TechInsights подсчитали себестоимость нового флагмана Apple — iPhone 11 Pro Max. Как оказалось, все комплектующие «яблочного» смартфона обходятся бренду менее, чем в $500, хотя в рознице цена готового гаджета составляет свыше $1400.
Стоимость нового iPhone 11 Pro Max в магазинах варьируется от $1249 до $1449. Однако, как сообщают аналитики компании TechInsights, стоимость сборки одного такого устройства обходится Apple в $490,5, что существенно дешевле розничной цены.
Самой дорогой частью флагмана считается его продвинутая тройная камера — ее стоимость составляет $73,5. 6,5-дюймовый экран Super Retina XDR оказался на втором месте по цене — $66,5 за штуку. Далее следует современный процессор A13 Bionic — $64.
В результате на сборку одного готового гаджета Apple тратит менее $500, а продает его в 2-3 раза дороже.
Стоит отметить, что в эту сумму входят только комплектующие устройства — дополнительно компания оплачивает логистику, труд рабочих, а также покрывает расходы на свои бесплатные сервисы, которые идут в комплекте с любым устройством.
Несмотря на то, что линейке iPhone 11 изначально прочили провал из-за отсутствия новых функций и дизайна, который фактически повторяет прошлогоднюю модель, продажи нового гаджета показали уверенный рост по сравнению с прошлым годом. Так, например, в России по итогам первых трех дней было куплено почти в два раза больше новых iPhone, чем в 2018 году.
При этом iPhone 11 Pro Max впервые в истории занял первую строчку в рейтинге Consumer Reports, оценивающем смартфоны по разным характеристикам. Ранее занять первое место удавалось лишь Samsung и гаджетам от Google.
При этом накануне и сразу после презентации наибольшее количество претензий пользователей касательно линейки iPhone 11 пришлось на внешний вид устройства, а в частности — на тройную камеру, расположенную в углу задней крышки. Некоторые юзеры назвали такой дизайн «уродливым», а ряд пользователей пожаловался на то, что вид нового гаджета вызывает у них трипофобию — или боязнь скопления отверстий.
«Apple не подумала о трипофобах, когда создавала iPhone 11 Pro. Я не могу купить гаджет, потому что чешусь каждый раз, как вижу его», — жалуется один из пользователей в твиттере.
Юзер с никнеймом @GGFM считает, что iPhone 11 — еще одно доказательство того, что стандарты дизайна Apple далеко не те, что были раньше: «Стив Джобс никогда бы не выпустил телефон, который провоцирует трипофобию».
Впрочем, судя по слухам, Apple не собирается сбрасывать со счетов наследие своего сооснователя Джобса и даже намеревается использовать его для продвижения следующих гаджетов. В конце сентября аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными предсказаниями в отношении компании из Купертино, заявил о том, что условный iPhone 12, который выйдет в 2020 году, будет похож на культовый iPhone 4.
«Мы прогнозируем, что дизайн iPhone 2020 года существенно изменится… Металлический каркас, а также переднее и заднее 2 2.5D стекло останутся на своем месте, но поверхность металлического каркаса будет похожа на дизайн, использующийся в iPhone 4», — говорится в отчете аналитика.
iPhone 4 во многом считается культовым, так как его внешний вид, созданный легендарным дизайнером Джонатаном Айвом, был впоследствии использован многими другими производителями смартфонов — он представляет собой металлический каркас со скругленными краями, который с обеих сторон окружает укрепленное стекло. Кроме того, iPhone 4, наряду с «пятеркой», считается одним из самых красивых айфонов в истории Apple.
В середине текущей недели стало известно, что обновление iOS 13.1.2, призванное решить ряд проблем в системе, привело к массовым жалобам со стороны владельцев iPhone — они сообщили о том, что с гаджетов массово сбрасываются звонки, а батарея очень быстро теряет заряд.
«Постоянно пропускаю звонки после обновления iOS 13. После 13.1.2 все стало совсем плохо. Сбрасываются звонки в течение 30-60 секунд. Я использую телефон для работы, а не для того, чтобы произвести впечатление», — пишет пользователь Брайан Хинтон.
На текущий момент эта проблема так и не исправлена. Эксперты рекомендуют пока не обновлять операционную систему, пока не будет выпущен соответствующий патч.
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Гаджеты , Наука и техника , Статьи , Технологии , Джонатан Айв , Стив Джобс , Apple , Google
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