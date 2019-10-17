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Названа мировая цена игрового смарфона Red Magic 3S 

Игромания.ру 45 минут назад
Названа мировая цена игрового смарфона Red Magic 3S
Фото: Игромания.ру
Стартовали мировые продажи смартфона игрового класса Red Magic 3S. Новинка может похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon 855+, минимум 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной типа UFS 3.0, 6,65-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2340 x 1080 пикселей с частотой обновления экрана 90 Гц, а также ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч.
Новинка также может похвастаться RGB-подсветкой на задней панели. А ещё следует принять во внимание цену. Стоимость Red Magic Mars 3S стартует с 480 долларов (30,7 тысяч рублей). А за 600 долларов (38,4 тысячи рублей) можно найти версию на 12/256 ГБ.
Из особенностей смартфона отметим:
Сенсор с частотой опроса в 240 Гц;
Дополнительные игровые кнопки;
Поддержка звука DTS: X;
Ряд настроек под игры;
Жидкостная система охлаждения.
Red Magic Mars 3S также поддерживает быструю зарядку 18 Вт, имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели и фронтальную камеру на 16 МП.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии
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