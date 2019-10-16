Samsung запатентовала новый дизайн смартфона с торчащей сверху чёлкой

Samsung запатентовала новый дизайн смартфона с торчащей сверху чёлкой Ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея опубликовало новый дизайн дисплея смартфона Samsung. На чертеже виден небольшой выступ сверху. На нем будут размещаться сенсоры камеры, разговорный динамик и другие вспомогательные элементы гаджета.

Возможно, именно таким и будет дизайн один из следующих смартфонов компании. В последнее время Samsung часто экспериментирует с дизайном своих устройств, возможно, дело дойдет и до этого дизайна.

Подобные решения уже запатентовали несколько компаний, но производство таких моделей ещё не началось. Альтернативой выступу могут стать аппараты с подэкранными селфи-камерами. Но эта технологии сложна в реализации, поэтому до массового производства ещё далеко. Возможно, пока идут доработки технологии, на рынок поступит ряд смартфонов в дизайне, предложенном Samsung.