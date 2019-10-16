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Назван простой способ сохранить высокую работоспособность смартфона 

Мир24 + ещё 4 2 часа назад
Назван способ сохранить высокую работоспособность смартфона
Фото: «Мир 24» / Дмитрий Белицкий (МТРК «Мир»)
Пользователи теряют около 20% памяти в смартфоне из-за фотографий плохого качества, повысить производительность устройства можно при помощи удаления «мусора», пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании Avast.
Эксперты проанализировали анонимные данные около 6 миллионов пользователей программного обеспечения Avast Cleanup из 45 стран мира. Данные были собраны с декабря 2018 года по июнь 2019-го.
«В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp в среднем хранятся 292 изображения; среднее количество снимков экрана — 86. Если регулярно удалять такие фотографии, то можно освободить не менее 20% места на смартфоне», — подсчитал исследователи.
Как отметил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров, на качество работы смартфона значительно влияет нехватка объема памяти.
«Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства», — добавил он.
Согласно исследованию, наименьшие число фотографий в телефонах хранят молодые люди 18-24 лет. Больше всего снимков на своем устройстве имеют пользователи в возрасте 25-44 лет: более 1000 снимков. При этом в женских смартфонах в общей сложности около 1053 фото, у мужчин — 851.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали пленки, которые в будущем могут стать основой для гибких экранов смартфонов. Изобретение позволит сделать максимально тонкие гнущиеся устройства с меньшей отражательной способностью.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Алексей Федоров , РИА Новости
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