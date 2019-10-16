Назван способ сохранить высокую работоспособность смартфона

Назван простой способ сохранить высокую работоспособность смартфона

Пользователи теряют около 20% памяти в смартфоне из-за фотографий плохого качества, повысить производительность устройства можно при помощи удаления «мусора», пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании Avast.

Эксперты проанализировали анонимные данные около 6 миллионов пользователей программного обеспечения Avast Cleanup из 45 стран мира. Данные были собраны с декабря 2018 года по июнь 2019-го.

«В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp в среднем хранятся 292 изображения; среднее количество снимков экрана — 86. Если регулярно удалять такие фотографии, то можно освободить не менее 20% места на смартфоне», — подсчитал исследователи.

Как отметил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров , на качество работы смартфона значительно влияет нехватка объема памяти.

«Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства», — добавил он.

Согласно исследованию, наименьшие число фотографий в телефонах хранят молодые люди 18-24 лет. Больше всего снимков на своем устройстве имеют пользователи в возрасте 25-44 лет: более 1000 снимков. При этом в женских смартфонах в общей сложности около 1053 фото, у мужчин — 851.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали пленки, которые в будущем могут стать основой для гибких экранов смартфонов. Изобретение позволит сделать максимально тонкие гнущиеся устройства с меньшей отражательной способностью.