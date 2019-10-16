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Google представил линейку флагманских смартфонов 

BFM.RU + ещё 8 2 часа назад
Google представил линейку флагманских смартфонов
Фото: Google
Линейка новых смартфонов Google Pixel 4 и 4XL представлена в Нью-Йорке. Новые телефоны имеют OLED-дисплеи с диагональю 5,7 и 6,3 дюйма соответственно. Батареи обладают емкостью 2,800 мАч и 3,700 мАч. Оба поддерживают функции быстрой и беспроводной зарядки, отмечает «Интерфакс». В Google Pixel 4 и 4XL встроено 6 Гб оперативной памяти, 64 или 128 Гб внутренней памяти.
Смартфоны имеют процессор Snapdragon 855, поддерживают две SIM-карты. В смартфоне не предусмотрен разъем для наушников.
Аппараты последней линейки оснастили разблокировкой с помощью лица. Новинка имеет встроенный радар, который мониторит пространство диаметром около метра. Камеры позволяют снимать видео в разрешении 4K и 30 кадров в секунду, это меньше, чем у конкурентов от Apple и Samsung.
Заказ новых смартфонов доступен по цене $799 и $899.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple , Google , Интерфакс , Нью-Йорк
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