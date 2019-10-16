Google представил линейку флагманских смартфонов

Линейка новых смартфонов Google Pixel 4 и 4XL представлена в Нью-Йорке . Новые телефоны имеют OLED-дисплеи с диагональю 5,7 и 6,3 дюйма соответственно. Батареи обладают емкостью 2,800 мАч и 3,700 мАч. Оба поддерживают функции быстрой и беспроводной зарядки, отмечает «Интерфакс». В Google Pixel 4 и 4XL встроено 6 Гб оперативной памяти, 64 или 128 Гб внутренней памяти.

Смартфоны имеют процессор Snapdragon 855, поддерживают две SIM-карты. В смартфоне не предусмотрен разъем для наушников.

Аппараты последней линейки оснастили разблокировкой с помощью лица. Новинка имеет встроенный радар, который мониторит пространство диаметром около метра. Камеры позволяют снимать видео в разрешении 4K и 30 кадров в секунду, это меньше, чем у конкурентов от Apple и Samsung.

Заказ новых смартфонов доступен по цене $799 и $899.