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Десятки миллионов iPhone попали под угрозу из-за зарядок 

Говорит Москва 1 час назад
Десятки миллионов iPhone оказались под угрозой
Фото: ТАСС
Десятки миллионов iPhone попали под угрозу из-за зарядок. По мнению специалистов, фото с устройств могут украсть хакеры.
Как сообщает «Газета.Ru», виновником может быть неродной порт USB. Джейлбрейк позволяет злоумышленникам получить доступ к iPhone, когда устройство подключено через кабель. Таким образом зарядные устройства в аэропортах и отелях небезопасны, отмечают эксперты.
Речь идёт об аппаратах, выпущенных в период между 2011 и 2017 годами и охватывающих восемь поколений устройств, от iPhone 4S до iPhone 8 и X.
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Гаджеты , Наука и техника
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