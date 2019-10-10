Десятки миллионов iPhone оказались под угрозой

Десятки миллионов iPhone попали под угрозу из-за зарядок

Десятки миллионов iPhone попали под угрозу из-за зарядок. По мнению специалистов, фото с устройств могут украсть хакеры.

Как сообщает «Газета.Ru», виновником может быть неродной порт USB. Джейлбрейк позволяет злоумышленникам получить доступ к iPhone, когда устройство подключено через кабель. Таким образом зарядные устройства в аэропортах и отелях небезопасны, отмечают эксперты.

Речь идёт об аппаратах, выпущенных в период между 2011 и 2017 годами и охватывающих восемь поколений устройств, от iPhone 4S до iPhone 8 и X.